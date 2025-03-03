Huawei'nin özellikle aktif bir hayata sahip olan herkesin büyük beğenisini toplayacak yeni kulaklığı FreeArc'ı inceledik!

Kulağında kulaklıkla fazla vakit geçirenler bilir ki uzun süre kulaklık kullanmanın bazı sıkıntılı yanları var. Kulağınız ağrır, kablosuzsa şarjını takip etmek zordur, çevresel seslerden kopuk olmak bazı ortamlarda konfor ve iletişim sorunu yaratır.

Huawei'nin yeni kulaklığı FreeArc, bu sorunları ortadan kaldıran konforlu ve verimli bir kullanım deneyimi sunuyor. Gelin tüm detaylarına birlikte göz atalım.

Önce FreeArc'ın tasarımından bahsedelim:

Huawei FreeArc'ın hem kutusunda hem de kulakta görünümü oldukça şık. Silikon kaplama ve hafıza alaşımlı gövdesi sayesinde yumuşak ve 8.3 gramlık oldukça hafif bir yapısı var ve uzun süreli kullanımda yüksek konfor sağlıyor.

C-bridge tasarımı ve S-şeklinde kulak kancası ise hareket halinde bile kulaklığın güvenle kulağınızda durmasını sağlıyor. Böylece kulaklık kulaktan düşecek mi? gibi bir kaygı da olmuyor. FreeArc'ı ilgi çekici kılan detaylardan biri de açık kulak tasarımına sahip olması. Bu tasarım, hem ses deneyimini hem de çevresel sesleri duymayı sağlayarak her ortamda kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ben kulaklığı ofis ortamında da kalabalık dış mekanlarda da test etme şansı yakaladım. Ofiste bir yandan müzik dinlemek ya da görüşme yapmak; bir yandan da dış seslere hakim olmak oldukça verimli ve ilginç bir deneyim oldu diyebilirim.

Dış mekanda ise trafikte ya da caddede yürürken böyle bir kulaklık kullanmak güvenlik açısından da iyi hissettirdi. Ayrıca hafif tempolu koşu ve yürüyüş esnasında da deneme şansım oldu ve kulağımda kulaklık yokmuş gibi bir konforla hareket ettiğimi söyleyebilirim.

Peki ses kalitesi nasıl?

Huawei FreeArc 17x12 mm yüksek hassasiyetli sürücülere sahip. Genel dinleme deneyiminde oldukça temiz bir ses veriyor. Baslar ve tizler oldukça dengeli. Kendi dinleme alışkanlıklarınıza göre farklı ses efektlerini de uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu da deneyimi iyileştiren bir detay.

Ayrıca FreeArc Dinamik Bas Algoritması özelliğine sahip. Bu da daha derin baslar duymanıza olanak sağlıyor. Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması ise her ses seviyesinde dengeli ses profili sunarak ses yüksekliği değiştikçe oluşan patlamaların önüne geçiyor.

Kulaklıktan dışarı ses sızıntılarını azaltmak için ise Ters Ses Dalgası Sistemi isimli bir özelliğe sahip. Bu sayede ses sızıntıları minimize ediliyor. Ancak tabii ki kulaklığın açık kulak tasarımına sahip olduğunu unutmamak gerek, dışarıya minimum seviyede de olsa ses verdiğini belirmem gerekiyor.

Farklı kullanım senaryolarına yönelik gürültü engelleme teknolojileri var.

Huawei FreeArc ile görüşme yaparken sesin karşı tarafa iletmilmesi noktasında oldukça iyi sonuçlar aldım. AI Kristal Netliğinde Görüşme Teknolojisi sayesinde hem sesin iletiminde hem de kulakta tertemiz bir ses deneyimi yaşadım. Ofis ortamında yaptığım görüşmelerde de kalabalık ve rüzgarlı dış mekanlarda da gürültülerin karşı tarafa geçmediğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Tabii bu deneyimin arkasında Prime Çift Mikrofon Dizilimi ile sesin karşı tarafa en temiz şekilde iletilmesini sağlayan mikrofonların, Üçlü Gürültü Engelleme (Triple Call Noise Cancellation) sayesinde kalabalık ortamlarda bile net görüşme imkanının ve Rüzgâr Ses Azaltma Teknolojisi ile açık havada sıfır rüzgar gürültüsü yaşatan özelliklerin de etkisi büyük.

Tabii ki bu bir açık kulak tasarımlı kulak olduğu için dinlemeye yönelik kulak içi kulaklıklardan alıştığımız aktif gürültü engelleme özelliği gibi bir özellik yok ama zaten bu özellik bu kulaklığın çevresel seslere de hakim olmaya yönelik doğasına aykırı, yani bir eksiklik değil.

Dayanıklılık ve batarya ömrü konusunda Huawei FreeArc neler vadediyor?

FreeArc yapısı gereği oldukça esnek ve dayanıklı bir ürün. Bu da kullanımını epey kolaylaştırıyor. Ayrıca açık havada ve spor yaparken kullanıma yönelik özel tasarımı toza ve suya da dayanıklı. Yani terledim, tozlandı, yağmura yakalandım gibi senaryolarda size hiçbir sorun çıkarmayacak bir ürün.

Zaten tüm bunları garantileyen bir IP57 sertifikası da mevcut. Elinize aldığınızda da kulağınıza taktığınızda da size bunu hissettirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Batarya tarafına baktığımızdaysa şarj konusunda epey memnun eden bir performansı var. Kulaklıklar tek başına ortalama 7-8 saatlik bir kullanım sunuyor. Bu değeri kağıt üstünde çok sık görüyoruz ama realitede durum değişebiliyor. FreeArc bu konuda verdiği verilere sadık kalmayı başaran bir performans sergiliyor. Zaten Huawei de akıllı bilekik ve saat gibi ürünleriyle de bu konuda ne kadar başarılı olduğunu sık sık gösteriyor. Kutu ile birlikte toplam sürenin 28 saat seviyelerine çıktığınıda belirtmekte fayda var.

Ancak şarj konusunda beni en çok mutlu eden detay sahip olduğu hızlı şarj özelliği. 10 dakikalık kısacık bir sürede neredeyse 3 saatlik ek kullanım sunuyor. Ki kulağında şarjı biten kulaklıklarla ortada kalan herkes bunun ne kadar iyi bir özellik olduğunu anlayacaktır.

Farklı cihazlarla uyum, çift cihaz bağlantı desteği ve kontrol seçenekleri:

Huawei FreeArc hem Android hem iOS hem de bilgisayar tarafında Microsof ve macOS cihazlarla uyumlu çalışıyor. Hiçbir cihaz ile bağlantı sorunu yaşamadım.

Ayrıca çift cihaz bağlantı desteği sayesinde aynı anda bilgisayar ve telefona bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Bu noktada cihazlar arasında geçişte hiçbir problem ile karşılaşmadım. Bir diğer güzel yanı ise örneğin bilgisayarınıza bağlıyken ve müzik dinlerken telefonunuzda çağrı yanıtladığınızda iki cihaza da aynı anda bağlı kalarak sesleri birlikte aktarabiliyor olması.

Tabii ki kulaklık üzerinden kontrol için farklı atamalar yapabildiğinizi de söylemek gerek. Sağ ve sol kulaklık için ayrı ayrı dokunma, kaydırma, basılı tutma gibi hareketler için farklı atamalar yaparak özelleştirmek mümkün.

Sonuç olarak...

Huawei FreeArc, hem aktif bir hayatı olan ya da sporla ilgilnen herkes için hem de ofis gibi kalabalık ortamlarda bütün gün kulaklıkla vakit geçirenler için çok iyi bir seçenek. Özellikle sağladığı konfor benim gibi bütün günü kulaklıkla geçiren biri için büyük bir rahatlık oldu.

Ses deneyimi de oldukça iyi ancak eğer kulak içi kulaklıklara alışkın bir kullanıcıysanız çevresel seslere duyarlı bir dinleme deneyimi sunan bu yeni türe biraz alışmaız gerekecek. Alıştıktan sonra, ayarlamalarınızı da kendinize göre yaptıktan sonra çok iyi verim alacağınzıdan eminim.

Huawei FreeArc, 5.499 TL'lik satış fiyatı ile ön sipariş ile satışta. 3-16 Mart tarihleri arasında ön sipariş ile 100 TL ön ödemeye 700 TL indirim fırsatı sunan depozito kampanyası ve ''Hediye Kayıp Kulaklık Desteği'' avantajlarından yararlanarak ürünü satın almak için hemen tıklayın! Ayrıca 10 Mart'tan itibaren geçerli AFAPR kodu ile 300 TL ek indirim de sizi bekliyor!