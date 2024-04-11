Huawei, bir önceki Lipstick modelinin hem kasasını hem de kulaklıklarını değiştirdi.

Çinli teknoloji devi Huawei, Hongmeng Eco Spring etkinliğinde yeni MateBook X Pro modelini ve yeni Freebuds Lipstick 2 kulaklığını tanıttı. Lipstick modeline hakim olmayanlar için söyleyelim; ilk Lipstick modeli, adından da anlaşılacağı üzere lipstick’ten ilham alan bir kasaya sahipti.

Siyah ve altın tonlu kasanın içinde de oldukça iddialı, kırmızı renkte kulaklıklar vardı. Şimdiyse Huawei, yeni modelde hem tamamen farklı bir tasarım hem de iki renk seçeneği sunuyor. Tabii her şey tasarımla sınırlı değil. Kulaklıkların ses performansı konusunda da geliştirmeler görüyoruz.

Artık yatay kullanılan bir kasa var.

Söz konusu kasa da artık lipstick’ten çok çantaya benziyor gibi görünüyor. Asmak için bir ipi bile var. Kasanın etrafındaki işlemeler, kalite hissini de artıracaktır. Kasada Type-C girişi olduğunu da söyleyerek kulaklıklara geçelim. Tasarım anlamında köklü bir başka değişikliği de burada görüyoruz.

Daha tombul hâle gelen Hi-Res sertifikalı kulaklıklar, L2HC ve LDAC codec’lerini destekliyor. IP54 korumasına da sahipler. 5 saat kullanım süresi sunan kulaklıklar, aktif gürültü engelleme kullanılıyorsa kullanım süresini 3,5 saate düşürüyor. Fakat şarjı biten kulaklıklarınızı kutusunda 5 dakika bekletmek, onları 2 saat müzik dinlemeye yetecek kadar doldurmuş olacak.

Siyah ve beyaz renkle gelecek olan kulaklıklar, 235 dolardan (yaklaşık 7.600 TL) ön satışta. Bir önceki Freebuds Lipstick modelinin güncel olarak 4.000 TL seviyelerinde olduğunu da ekleyelim. Siz kulaklıkları nasıl buldunuz?