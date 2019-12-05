ABD’nin Çin’e uyguladığı ambargolar yüzünden zor günler yaşayan akıllı telefon devi Huawei, telefon satışlarında pek de zorlanmıyor. Şirketin alt markası Honor’un V30 telefonu çıkışından hemen sonra yüz bin satış barajını aştı.

Huawei’nin ABD ile yaşadığı sorunlar sonrası çeşitli alanlarda birçok sıkıntıyla baş etmek zorunda kaldığını daha önce de birçok kez dile getirmiş ve sizlere sunmuştuk. Şirketin, ABD’nin kara listesinde yer alması sebebiyle ABD’li şirketlerle işbirliği yapması yasaklanmıştı.

Özellikle akıllı telefonlarında Android işletim sistemi kullanıyor olması, şirketi daha da zora sokmuştu. Çinli teknoloji devi, Android altyapısını kullanmaya devam etse de Gmail, YouTube, Play Store gibi Android kullanıcıları için oldukça önemli olan Google servislerini kullanmaktan mahrum kalmıştı ve bu durum, şirketin batı pazarında zorluklar yaşamasına sebep olmuştu.

Akıllı telefon satışları

Ancak yaşanan tüm bu zorluklar, şirketin ana vatanı Çin’deki gücünü iyice pekiştirmesini sağladı. Akıllı telefon şirketlerinin 2019’un üçüncü çeyrek performansını gösteren rapor yayınlandığında Huawei’nin Samsung’un hemen ardından ikinci sırada yer aldığını görmüştük.

Huawei, 2019’un üçüncü çeyreğinde alt markası Honor’un satışları da dâhil olmak üzere 66,6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek, pazarın %18,6’lık kısmına hitap etmeyi başarmıştı. Ayrıca şirket, bir önceki senenin aynı dönemine göre pazar payını %4, akıllı telefon satış sayısını ise 14,6 milyon artırmayı başarmıştı. Yayınlanan rapora göre 2019’un üçüncü çeyreğinde tüm şirketler toplamda 358,3 milyon akıllı telefon satışına ulaşmayı başarmıştı.

Görünüşe göre Huawei ve alt markası Honor’un akıllı telefon satışları yükselmeye devam edecek. Kirin 990 işlemci, 6 / 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 4.200 mAh batarya gibi donanım özelliklerine sahip olan Honor V30, satışa çıkmasından sadece 3 saniye sonra 100 bin satış barajını aşmayı başardı.

Çeşitli alanlarda sorunlar yaşayan ve batı pazarındaki payını kaybeden şirket, dünyanın en kalabalık ülkesinde var olmasından da faydalanarak akıllı telefon satışlarından pek de etkilenmeyecek gibi duruyor.