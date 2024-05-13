Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefon planlarını erteleyebileceği iddia edildi. Güney Kore'den gelen haberlere göre şirket, Galaxy Z Fold6 FE'yi iptal etmeyi düşünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay önemli bir konu ile karşımıza çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisi katlanabilir ekranlı telefonları için "FE" versiyonlar üzerinde çalışıyordu. Yani şirket, uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefon pazarına giriş yapacaktı.

Ancak Samsung, bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor. Güney Kore'den gelen haberlere göre Samsung, "Galaxy Z Fold6 FE" isimli modelini iptal etmeyi düşünüyor. Samsung'un böyle bir düşünce içine girmesinin nedeni ise ürünlerin farklılaştıramamış olması ve belirsiz pazar koşulları. İddiaya göre Samsung, Galaxy Z Fold6 FE'de S Pen desteğini kaldırmaya karar vermiş olmasına rağmen telefonun kalınlığını istediği seviyeye getiremedi.

Temmuz ayında sadece Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold6 ile tanışacağız gibi görünüyor

Güvenilir bir kaynak olarak bildiğimiz TheElec'in iddiası gerçeği yansıtıyorsa Temmuz 2024'te düzenlenmesi muhtemel Galaxy Unpacked etkinliğinde sadece Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold6 ile tanışacağız. Amiral gemisi statüsünde olacak bu telefonların, yüksek fiyat etiketine sahip olacaklarını şimdiden söyleyebiliriz.

Bu arada; TheElec'in raporuna göre Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold6 ile ilgili planlamalarda hiçbir sorun yok. Her iki akıllı telefon da bu ay içerisinde seri üretime geçecek. Ancak daha ince bir model bekliyorsanız bu beklentinizi düşük tutun. Çünkü TheElec, Galaxy Z Fold6 için katlama testlerinin başarıyla tamamlandığını ancak telefonun inceltilemediğini söyledi.