Huawei, IdeaHub 1+3+X Akıllı Ofis Stratejisini Duyurdu

Huawei, bugün düzenlediği bir çevrimiçi lansmanda Huawei IdeaHub serisi ürünlerinin tanıtımını yaptı. Akıllı ofisler oluşturmak amacıyla geliştirilen bulut tabanlı yeni araçların verimliliği büyük ölçüde artırmak için oldukça işe yarayacağı söylendi.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, son zamanlarda iddialı olarak ilerlediği akıllı telefon alanının yanında başka alanlarda da iddialı olduğunu kanıtlamak için çok yoğun çalışıyor. Bir süredir yürütülen bu çalışmalar, sonunda meyvesini verdi ve şirket, bugün düzenlediği bir etkinlikle yeni ürünlerini kullanıcılara tanıttı. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını yüzünden etkinlik seyircisiz biçimde uzaktan gerçekleşti. Huawei’nin tanıttığı yeni araç, bulut tabanlı akıllı ofis sistemi oluşturmak için geliştirilen bir ürün olarak öne çıkmış durumda. İşletmeler için ofis içinde üretim verimliliğini teşvik ederek her toplantı odasını ve açık çalışma alanını dijital çözümlerle buluşturmaksa temel amaç olarak açıklandı.

Huawei IdeaHub serisinin sunduğu 65 inç ve 86 inçlik ekran seçenekleriyle kurumsal konferans odaları, yönetim kurulu odaları ve normal ofis alanı da dâhil olmak üzere çeşitli ortamlar akıllı ofis teknolojisiyle buluşturulacak. Aynı zamanda yeni ürünün cep telefonları ve bilgisayarlar arasında çoklu ekran iş birliği, beyaz tahta seçeneği, FHD video konferans özelliği gibi birçok işlevi bulunuyor.

1+3+X akıllı ofis stratejisi tam olarak ne anlama geliyor?

1+3+X, kurumsal kullanıcılara bulut çağına çoktan geçiş yapılan bu günlerde yeni bir üretkenlik aracı sağlıyor. Temel amaç, akıllı ofis oluşturabilmek olarak açıklanıyor. Araçtaki 1 simgesi, Huawei Cloud sistemi tarafından sağlanan akıllı bir çalışma platformu olan Huawei Cloud WeLink'e dayanan ofis dijitalleştirmesini ve kurumsal yeniden yapılandırmayı gösteriyor.

3 simgesi, üç tür akıllı iş birliği noktasına işaret ediyor. İlk tür olan video konferans ürününün Çin pazarında üst üste 7 yıl boyunca 1. sırada yer aldığı biliniyor. İkincisi, ekiplerin iş birliği için tasarlanan, haberimize de konu olan IdeaHub serisi olarak açıklanıyor.

Üçüncü ve son tür, önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan Akıllı Masaüstü serisine karşılık geliyor. X ise hem yazılım hem de donanım için açık iş birliği ve ekosistem yapısını temsil ediyor. Huawei, kurumsal kullanıcılara endüstriyel hizmetler sunmak için ekosistem ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Yeni ürünün alacağı tepkiler ve pazarda nasıl bir yere konumlanacağıysa merakla bekleniyor.