Huawei, Kirin 980'in A12 Bionic'i Geçeceğinden Emin

Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'in Apple'ın A12 Bionic işlemcisinden daha iyi olacağını düşünüyor.

Apple, geçtiğimiz hafta sonunda 7nm’lik yeni bir işlemciye sahip olan iPhone XS’i tanıttı. Bu lansmandan birkaç hafta önce de Huawei, Kirin 980 adlı 7nm’lik işlemcisini duyurmuştu. Huawei, 16 Ekim’de Huawei Mate 20 Pro ile birlikte gelmesi beklenen Kirin 980’in Apple’ın A12 işlemcisinden daha iyi olacağından emin.

Kirin 980 üzerinde üç yıldan fazla bir süredir çalışmakta olan Huawei; güç, verim, zekâ ve bağlanılabilirlik gibi hususlara yoğunlaşmış durumda. 6.9 milyar transistör barındıran Kirin 980, bu özelliğiyle Apple’ın A12 işlemcisi ile eşit durumda. Huawei, Kirin 980’in bir önceki jenerasyona kıyasla CPU tarafında %75, GPU tarafında da %46 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Sunulan güç verimliliği CPU tarafında %57 oranındayken, GPU tarafında ise şaşırtıcı bir şekilde %178 daha iyi durumda.

Zekâ tarafına baktığımızda ise Huawei nöral ağ işlem biriminin (NPU) performansını video işleme hususunda ikiye katlıyor. Yeni işlemci ayrıca dakikada 4,500 görseli tanıyabilme kapasitesine sahip. Yapay zeka yükleme tahmini de işlemciyi, performansı ne zaman artırıp ne zaman azaltacağı hususunda daha akıllı hale getirecek.

Son olarak, bağlanabilirlik açısından Kirin 980, 1.4 Gbps indirme hızıyla LTE Cat.21 teknolojisini destekleyecek ilk işlemci olacak. Bu yılın en iyi işlemcilerinden biri olacağı düşünülen Kirin 980, bakalım Apple’ın A12 Bionic işlemcisi karşısında nasıl bir performans sunacak.