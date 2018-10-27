Huawei Mate 20 Pro'nun Özellikleri Kırpılmış Versiyonu

Hangi akıllı telefon markası ya da işletim sistemi tercih ederseniz edin, Huawei Mate 20 Pro'nun 2018'in en iyi akıllı telefonlarından biri olduğunu inkâr edemezsiniz.

Cihaz, yüksek kaliteli teknik özelliklerin yanı sıra, ters kablosuz şarj ve ekran içi parmak izi tarayıcı gibi bazı benzersiz özelliklere sahip. Ne yazık ki, bu özeliklerin hepsi Avrupa'daki 1049 € (6600₺) değerindeki yüksek fiyat etiketi ile birlikte geliyor.

Cihaz başlangıçta 16 Ekim'de uluslararası piyasalarda yerini almıştı ancak düne kadar Çin'de resmi olarak ortaya çıkmamıştı. Çin'de ortaya çıkan Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonlar, daha düşük vergiler ve Huawei'nin önleyebileceği belirli maliyetler nedeniyle doğal olarak daha ucuz. Ayrıca şirket düşük fiyatlı olmasının yanında telefonda bazı değişiklikler de yaptı.

Huawei Mate 20 Pro iki seçenekle birlikte Çin'de piyasaya sürüldü: Bu seçeneklerden her ikisinde de 8 GB RAM bulunuyor ve sırasıyla 128 ve 256 GB depolama alanına sahipler. Cihazdaki en büyük değişiklik ise, ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun olmaması. Avrupa'da piyasaya sürülmüş modellerine göre daha ucuz olan bu telefonların fiyatı sırasıyla 760 € (4840₺) ve 860 € (5480₺) seviyesinde.

Huawei'nin Çin dışındaki stratejisi nedeniyle, bu daha uygun fiyatlı modellerin yakında uluslararası pazarlarda satışa çıkması beklenmiyor. Bunun yerine, tüketiciler 6GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte gelen standart Mate 20 Pro modeliyle ilgilenmek zorunda kalacaklar.