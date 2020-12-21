Huawei Mate 40 Pro+, DxOMark Testlerinde Zirveyi Gördü

Huawei Mate 40 ailesinin en güçlü üyesi Mate 40 Pro+, DxOMark kamera testlerine girdi. Yapılan testlerde büyük başarı gösteren telefon, listenin zirvesine oturdu. Ekip, amiral gemisi telefona 139 puan verdi.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ekim ayında duyurduğu son amiral gemisi telefonu Mate 40 Pro+, akıllı telefon sektörünün en popüler kamera test etme platformu DxOMark ekibi tarafından incelendi. Yapılan testlere göre Huawei Mate 40 Pro+, bugüne kadar test edilmiş en iyi kameraya sahip olan telefon olarak tarihe geçti. DxOMark yetkilileri, yaptıkları testler sonucunda bu amiral gemisi telefona 139 puan verdiler.

Huawei'nin Mate 40 ailesindeki üst modellerinden Mate 40 Pro, DxOMark testlerinden 136 puan almıştı. Bu puan, o dönem için bir rekordu. Ailenin en üst seviyedeki modeli ise kardeşinin rekorunu kırmış oldu. DxOMark ekibi, kameranın her anlamda mükemmel performans sergilediğini ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre Mate 40 Pro+, kamera konusunda akıllı telefon sektörünün kralı konumunda.

Mate 40 Pro+'la birlikte DxOMark'ın ilk beş sırasının üçü, Huawei'ye ait oldu

DxOMark ekibinin yaptığı son test ile zirvenin sahibi, Huawei'nin oldu. Ayrıca listenin ikinci sırasında da Huawei'nin Mate 40 Pro modeli yer alıyor. Listenin üçüncü sırasındaysa 133 puan alan Xiaomi Mi 10 Ultra yer alıyor. Bugüne kadar yapılan testlerde en yüksek puanı alan dördüncü cihaz, 132 puanla Huawei P40 Pro olurken listenin beşinci sırasındaysa iPhone 12 Pro Max yer alıyor. Apple'ın son amiral gemisi, yapılan DxOMark testlerinde 130 puan almıştı.

Huawei Mate 40 Pro+, dairesel yapıda yerleştirilmiş beşli kamera kurulumuna sahip. 50 MP çözünürlük sunan ana kameranın bulunduğu cihazda, 20 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, 12 MP birinci telefoto kamera, 8 MP ikinci telefoto kamera ve son olarak da ToF sensörü bizleri karşılıyor. İşte bu kamera kurulumu, Huawei Mate 40 Pro+'ı DxOMark testlerinde ilk sıraya taşımış oldu.