Huawei P50, HarmonyOS ile Gelen İlk Akıllı Telefon Olabilir

Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu P50'nin, HarmonyOS ön yüklü olarak geleceği ifade ediliyor. Eğer bu iddia gerçek olursa Huawei, tarihinde ilk kez Android işletim sistemiyle çalışmayan bir akıllı telefonu piyasaya sürmüş olacak. Telefonun donanım özellikleriyse henüz bilinmiyor

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Huawei'nin akıllı telefonlarda da kullanılabilen HarmonyOS 2.0'nin geliştirici betasını yayınladığını aktarmıştık. Şimdiye dek bu işletim sisteminin neler sunduğuna dair detaylı bir bilgi sahibi olamadık ancak Huawei'ye yakın Çinli kaynaklar tarafından oldukça dikkat çekecek bazı iddialar ortaya atıldı. Sina Tech China'dan gelen haberlere göre Huawei, P50 ailesi amiral gemisi telefonlarını HarmonyOS 2.0 ile çalışır halde tüketicilere sunacak.

Eğer bu iddialar gerçek olursa, Huawei için bir devrim niteliği taşıyacak. Zira bugüne kadar Huawei markalı hiçbir telefon, HarmonyOS ön yüklü olarak piyasaya sürülmemişti. Böylelikle P50 serisiyle bir ilk yaşanmış olacak. Ancak bu durum pek de şaşılacak bir şey değil. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda 2021 sonuna kadar en az 100 milyon akıllı telefonunu HarmonyOS'a kaydırmayı amaçladığını ifade etmişti.

Huawei P50 ailesinin muhtemel özellikleri şöyle olacak

Yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Huawei P50 ailesinin tasarımının açığa çıktığından bahsetmiştik. Yukarıda da görmekte olduğunuz tasarım, Huawei'nin patentlerine dayandırılarak oluşturulmuştu. Bu tasarıma göre telefonun bir çift ön kamerası ve dört tane de arka kamerası bulunacak. Ancak arka kamera tasarımı, pozisyonu itibarıyla bazı tüketicileri çileden çıkarabilecek türden.

Huawei P50 ailesinin iç özellikleriyle ilgili pek çok şeyin sürpriz olacağını söyleyebiliriz. Şirket, ABD ambargosu nedeniyle parça tedarik sorunu yaşıyor. Üstelik şirketin elinde ne kadar Kirin işlemci kaldığı da bilinmiyor. Şirket, eğer yetiştirebilirse bu akıllı telefonda Kirin 9000 işlemci kullanacak. Ancak böyle bir şey mümkün olmazsa, Qualcomm'dan Snapdragon 875 işlemci temini yapılabilir. Muhtemelen 8 ve 12 GB RAM kapasitesi seçenekleri bulunacak telefonun 256 GB'ye kadar depolama alanına sahip olması da muhtemel. Batarya kısmındaysa 5.000 mAh'a kadar çeşitli seçeneklerin bizleri karşılayacağı söyleniyor. Ancak tüm bunlar, 2021'in ilk yarısında telefonun duyurulmasıyla gün yüzüne çıkacak.