Yeni Huawei MatePad ve MatePad Pro Tanıtıldı: Özellikleri

Tablet piyasasına MatePad ile güçlü bir giriş yapan Huawei, bugün gerçekleştirilen lansman ile birlikte piyasanın yeni amiral gemisi olmaya aday olan Huawei MatePad 2 ve MatePad 2 Pro’yu tanıttı, yeni Huawei MatePad 2 ve Pro’nun fiyatı, tasarımı, performansı ve diğer tüm detayları için sizleri şöyle alalım.

Çin’in şu anda en büyük teknoloji üreticilerinden olan Huawei, tablet piyasasına geçtiğimiz yıl MatePad ile güçlü bir giriş yapan Huawei, bugün gerçekleştirdiği lansman ile 2021’i de boş geçmeyerek tablet piyasasının en güçlü amiral gemilerinden olmaya aday yeni MatePad Pro’yu tanıttı. Lansmanda açıklan bilgiye göre Huawei MatePad Pro, Huawei’nin yeni işletim sistemi HarmonyOS ile kutusundan çıkacak. Yeni işletim sistemiyle birlikte gelecek olan tabletin tasarımı, ekranı, performansı ve fiyatı açıklanıyor.

Üst segment tabletlerin tasarım açısından büyük ekranlı bir telefon formuna kavuşup teknik açıdan standart bir bilgisayar performansına yaklaşıyor. Bu konuda en son Apple'ın iPad Pro adımını gördükten sonra rakiplerinin nasıl yanıt vereceği büyük merak konusuydu. Huawei, Android tarafında hem tasarım hem de teknik açıdan en iyi örneklerden birisini karşımıza çıkardı.

Tasarım: Artırılmış ekran/gövde oranı ve sade bir arka panel

Doğrudan rakip olduğu iPad Pro gibi yuvarlak çerçeve ve kenarlara sahip olan MatePad Pro, ekranın sol üst köşesinde birer ön kamera deliğine sahip. Tasarımda simetli arayanlar için bu konumlandırma ilk etapta biraz tuhaf gelebilir, ancak tabletin hem yatay hem de dikey pozisyondayken, görüntü açısı bozulmadan ön kamerasının kullanılmasına izin veriyor.

Yeni MatePad'in arka yüzüne baktığımızda ise ilk kez iPhone X ile bu yana hayatımıza giren, sol üst köşeye konumlandırılmış dikey kamera modülünü görüyoruz. Bu kamera modülü dışında tabletin arka modülünde herhangi bir çıkıntı da yer almıyor.

Ekran: 120Hz ekran yenileme hızı ile 12 inç gelişmiş OLED ekran

12,2 inç ve 12,6 inç, 2560 x 1600 çözünürlük, OLED ekran paneli

120 Hz ekran yenileme hızı

285 ppi piksel yoğunluğu

Piyasadaki tabletlerin bu konuda biraz gerisinde kalmasına yol açabilir ancak bu açığı 120 Hz ekran yenileme hızına sahip ve 10,8 inç ekran paneliyle kapatıyor diyebiliriz. MatePad Pro’nun ise 2 farklı ekran boyutu seçeneği bulunuyor. Huaxing tarafından tedarik edilen 12,2 inçlik modelin yanı sıra Samsung tarafından üretilecek 12,6 inçlik daha büyük bir ekranlı model de tercih edebiliyorsunuz. 120 Hz ekran yenileme hızı ve 2K çözünürlük MatePad Pro’da da bulunmakta.

Performans: Kirin 9000 yonga seti ile yola devam

Mate 40 Pro’da da kullanılan Kirin 9000 işlemci yer alıyor

8 GB RAM

128 GB Depoalama

7.500 mAh batarya, 45W hızlı şarj, 27W kablosuz şarj

Yeni işlemcilerini önümüzdeki Ağustos ayında tanıtacak olan Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan MatePad ve MatePad Pro’da Mate 40 Pro’da da gördüğümüz Kirin 9000 işlemcisini kullanmış durumda Açıklanan bilgiye göre 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip MatePad Pro’da da 7.500 mAh 45W hızlı şarj destekli batarya bulunuyor.

Yeni MatePad Pro 2021 özellikleri:

Ekran: 12,6 inç OLED 120 Hz ekran yenileme hızı 2560 x 1600 çözünürlük 285 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 128 GB

Ön kamera: 13 MP, f/2.0 diyafram genişliği

Arka kamera: 16 MP, f/1.8, (genişlik), 2 MP, f/2.4, (derinlik)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C

İşletim sistemi: HarmonyOS

Batarya ve şarj: Li-Polymer 10.050 mAh batarya 45W hızlı şarj 27W kablosuz şarj



Huawei MatePad ve Matepad Pro fiyatı:

Beklentilere göre Matepad 2’nin fiyatının 9.000~ TL, Matepad 2 Pro fiyatının ise 12.000~ TL civarında olacağını söyleyebiliriz.

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