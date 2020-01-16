Huawei, Otonom Araç Sistemleri İçin Tesla'dan İlham Alıyor

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden Huawei, iyiden iyiye otonom araç sektörüne giriyor. Şirket, kendi aracını üretmeyecek ancak otomobiller için önemli sistemler geliştirecek. Bu sistemler, ilerleyen dönemlerde otomobillere 5G gibi çok önemli destekler sunacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, haberlerimize daha çok akıllı telefonlarıyla konu oluyor. Ancak Huawei'nin üzerinde çalıştığı sektör, sadece akıllı telefonlarla ilgili değil. Şirket, aynı zamanda 5G teknolojileri, telekomünikasyon sistemleri üzerinde de yoğun ve büyük çalışmalar yürütüyor. Bunlarla da yetinmeyen şirket, şu sıralar otonom araçlar üzerine yoğunlaşmış durumda.

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki Huawei, kendi markasına ait bir otomobil üretmekle ilgilenmiyor. Şirket bunun yerine, otonom sürüş sistemleri geliştirmek ve bu sistemleri otomobil üreticilerine pazarlamak istiyor. Üstelik Huawei, otonom sürüş sistemlerini geliştirmek için otomobil sektörünün parlayan yıldızlarından olan Tesla'dan ilham alıyor.

Huawei, otonom araç teknolojilerine büyük önem veriyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Huawei Başkan Yardımcısı Xu Zhijun, nihai hedeflerinin tam sürücüsüz bir sistem geliştirmek olduğunu ifade etti. Yerel basının sorularını yanıtlayan Zhijun "Sektörde istediğiniz noktaya gelebilecek misiniz?" sorusuna, "Tesla yapabiliyorsa hepimiz yapabiliriz." cevabını verdi.

Huawei bir süredir, 5G'ye bağlı otomobilleri hazırlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hatta şirket, konuyla ilgili olarak bir süredir "China Mobile" ve "SAIC" gibi telekomünikasyon şirketleriyle çalışıyor. Eğer çalışmalar istenilen seviyeye gelir ve bu çalışmaların meyvesi toplanmaya başlanırsa, geliştirilecek sistemlerle otomobiller, hem 5G hem de 4G bağlantı desteğine sahip olmuş olacaklar.

Çinli teknoloji devi, araçları sadece internete bağlamakla yetinmeyecek. Şirket, geliştirdikleri sistemlerle araçların sesli etkileşim desteğine sahip olmasını ve hatta canlı video görüşmeleri de sağlamak istiyor. Aslına bakacak olursak geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan ve şirketin HiCar teknolojisine sahip olan ilk otomobil olarak karşımıza çıkan Baojun RC-6, Huawei'nin otomobil sektörüne olan bakışını açıkça sergiliyor.

Otomobil sektörü, son birkaç yıldır büyük bir değişimin içerisinde. Otomobil üreticileri, elektrik motorlu ve daha teknolojik araçlara iyiden iyiye ağırlık veriyorlar ve bu da günümüz otomobillerini, çok daha ileriye götürüyor. Huawei'nin otomobil sektörüne girmesiyle birlikte de otomobil üreticileri için yeni bir kapı açılmış olacak.