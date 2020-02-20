Huawei P Smart Pro'nun Fiyatında Büyük İndirime Gidildi

Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu orta sınıf yeni telefonu P Smart Pro'nun Türkiye fiyatında büyük bir indirime gidildi. 6.59 inç büyüklüğündeki ekranıyla dikkatleri üzerine çeken telefon, 4.000 mAh kapasiteli bataryasıyla da göz dolduruyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin beğenisini kazanmış şirketlerden bir tanesi. Tüketiciler, şirketin hem amiral gemisi telefonlarını hem de orta segmentteki fiyat performans ürünlerini sık sık tercih ediyorlar. Şimdiyse Huawei'nin yeni modellerinden bir tanesi olan P Smart Pro, büyük bir indirimle Türkiye'deki Huawei severlerin beğenisine sunulmuş durumda.

Huawei P Smart Pro, 6.59 inç büyüklüğündeki bir ekrana sahip. Bu ekran, herhangi bir delik ya da çentik içermiyor. Huawei, bu modelinde açılabilir bir ön kamera tasarımını tercih etti ve böylelikle de tüketicilere hayli geniş bir görüş açısı sunuyor. Tüketicilerin kamera uygulamasına girmesiyle birlikte ortaya çıkan ön kamera, 16 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Huawei P Smart Pro

Huawei'nin Kirin 710F işlemcisinden güç alan telefon, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanıyla destekleniyor. Yan kısma yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan cihaz, ekran kilidini bu sensör aracılığıyla açıyor. 4.000 mAh bataryasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei P Smart Pro, kullanıcılara yeteri miktarda kullanım imkanı sağlıyor.

Huawei P Smart Pro'nun arka kısmında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Dikey olarak yerleştirilen kamera kurulumu; 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerayı, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamerayı ve 2 MP çözünürlüğündeki de derinlik odaklı kamerayı içeriyor. Bu kurulumun hemen alt kısmında ise küçük bir LED flaş bulunuyor.

Huawei P Smart Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,59 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde IPS LCD ekran

İşlemci: Hisilicon Kirin 710F

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB UFS 2.1

Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) geniş açılı sensör, 8 MP (f/2,4) ultra geniş açılı sensör, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP (f/2,2) HDR sensör

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: GSM / HSPA / LTE, GPS + GLONASS, Wi-Fi 802, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1

Renkler: Siyah, Kristal, gradyan renk

Boyutlar: 163,1 x 77,2 x 8,8 mm

Ağırlık: 206 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte P Smart Pro, şu anda çok ciddi bir indirimle satışa sunulmuş durumda. Huawei, Türkiye pazarına giren yeni telefonunun tavsiye edilen satış fiyatını 3.399 TL olarak belirlemiş olsa da e-ticaret platformları, telefonu çok daha uygun bir fiyatla piyasaya sürdüler. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak hemen satın alabileceğiniz telefonun indirim kapsamındaki fiyatı 2.799 TL.