Akıllı telefon pazarındaki trendlere ayak uydurmayı reddeden Sony, çentikli ekrana sahip ilk telefonu Xperia L4’ü duyurdu. Kapağının altında MediaTek Helio P22 işlemcisi bulunan telefon, üçlü arka kamera sistemi ile geliyor.

Japon teknoloji devi Sony, satışlarının yıldan yıla düşmesine rağmen henüz akıllı telefon pazarından çekilmiş değil. Sadece amiral gemisi modeller yapmakla kalmayan şirket, aynı zamanda Çinli üreticilerin baskın olduğu orta segmentte de varlığını sürdürüyor.

Bugün, yeni akıllı telefonu Xperia L4’ü tanıtan Sony, köşeli, kesin tasarım anlayışını bu modelde kendini göstermiş. Buna rağmen bazı önemli farklılıkların olduğunu söylemeden geçmeyelim. İlk bakışta pek fazla anlaşılmıyor olsa da, telefonda damla çentik bulunuyor. 21:9 en boy oranına sahip olan 6.2 inç ekran, 1680 x 720 piksel çözünürlük sunuyor.

Sony Xperia L4'ün tasarımı

Gücünü Snapdragon 625 ile hemen hemen aynı performansa sahip olan MediaTek Helio P22 yonga setinden alan Xperia L4, 3GB RAM ve microSD kart ile 512GB’a kadar artırılabilen 64GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor.

Sony Xperia L4'ün arkasında üçlü kamera sistemi bulunuyor

Cihazın önündeki damlası çentikte, HDR özellikli 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta 13MP + 5MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Sony Xperia L4, 16:9 formatında 1920x1080 (Full HD) çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Kapağının altında 3580mAh büyüklüğünde bir batarya bulunan akıllı telefon, kutusundan Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile çıkıyor. Fiyata gelince; Sony, orta segment kullanıcılara hitap eden Xperia L4’ün resmi fiyatını henüz açıklamadı ancak markanın benzer telefonlarında benimsediği fiyatlandırma politikasını göz önüne aldığımızda, L4'ün yaklaşık 300 dolarlık (1.825 TL) bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz.

Sony Xperia L4 özellikleri