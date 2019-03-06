Huawei, P30 İçin Bir Ön Tanıtım Videosu Yayınladı

Huawei, kamera performansı ile rakiplerini ezip geçmesi beklenen Huawei P30 için bir ön tanıtım videosu yayınladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni amiral gemisi olacak P30 modeli için bir ön tanıtım videosu yayınladı. Video, ne Huawei P30’u ne de cihaza ait özellikleri gösteriyor. Fakat video içindeki bazı görsel detaylar, P30 ile ilgili bazı özellikler hakkında ipucu sağlıyor.

Videoda zaman zaman kabartma insan yüzleri görüyoruz. Tahminlere göre bu insan yüzleri, cihazın sahip olduğu 3D yüz tanıma özelliğine bir atıfta bulunuyor. Samsung’un Galaxy S10 ailesinde 3D yüz tanımadan vazgeçtiğini düşünürsek bu özellik, Huawei için bir silah olabilir.

Bir diğer görsel detay ise zeminde yayılan dalgalar. Bu dalgalanmaların cihazın ses geliştirmelerini temsil ettiği düşünülürken, Huawei’nin P30 ile birlikte stereo hoparlör ya da ekranda ses teknolojilerini sunması bekleniyor.

Son olarak video, bir Ay fotoğrafı ile sonlanıyor. Bildiğimiz kadarı ile bu Ay fotoğrafı, dörtlü arka kameraya sahip olması beklenen Huawei P30 Pro’nun gelişmiş optik yakınlaştırma özelliğine vurgu yapıyor.

P30 ve P30 Pro, 26 Mart’ta düzenlenecek Huawei lansmanında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Huawei, yeni P serisi amiral gemileri ile Samsung’un büyük beğeni toplayan Galaxy S10 serisine rakip olacak.