Huawei son zamanlarda oldukça yoğun çalışıyor. Huawei Nova 4 ve Honor View 20, ekrana gömülü kameralarıyla oldukça merak uyandırıcı olsa da şirketin odağı gerçek amiral gemisi Huawei P30 ve P30 Pro'da.

Çıkardığı cihazların tasarımıyla ilgi toplayan Huawei, en güçlü cihazı olan P30 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Telefonun çıkış tarihine muhtemelen biraz daha olsa da nasıl görüneceğiyle ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

P30'un ekran koruyucu camlarını gösteren görüntülerden cihazın Nova 4 ve Honor View 20'de olduğunun aksine ekrana gömülü bir kamerayla gelmeyeceğini anlıyoruz. Artık alıştığımız bir çentiğe sahip olacak olan telefon, önceki versiyonlarının da izinden gitmiş oluyor.

Yine aynı kaynağa baktığımızda, koruyucu camları üreten şirketin benzer şekilde Samsung Galaxy S10 serisine de çalıştığını görüyoruz. Galaxy S10'ların tüm sürümlerinde ekrana gömülü bir kamera göreceğimiz artık kesin gibiyken, bu fotoğraflar da bunu doğruluyor.

P30'da kullanılacak olan çentik her ne kadar su damlasına benzese de, OnePlus 6T'de olduğu gibi pürüzsüz bir görüntüye sahip değil; daha çok Essential Phone'daki çentiğe benziyor. OLED ekranlarda gömülü kamera kullanan ilk -ve şu an için de tek- şirket Samsung olduğu için, bunu kendi telefonlarına saklıyor olabilir. Bu yüzden en azından bir süreliğine çentiklerle devam edeceğiz gibi görünüyor.