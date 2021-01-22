HarmonyOS 2.0 Beta Güncellemesi 2 Yeni Cihaza Daha Geldi

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz aylarda duyurulan HarmonyOS 2.0 beta güncellemesini iki yeni cihaz için daha yayınladı. Güncellemeyi alan Huawei P30 ve Mate 30 Pro 5G kullanıcıları, ilk izlenimlerini paylaşmaya başladılar.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Android rakibi yeni işletim sistemi Harmony OS 2.0'ı geçtiğimiz aylarda resmi olarak duyurmuştu. İlk incelemeler sonucu Android temellerine dayandığı iddia edilen HarmonyOS 2.0 beta, bugün itibarıyla iki yeni akıllı telefon için daha yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde beş farklı cihaz için yayınlanan beta sürümü, bugün itibarıyla Huawei P30 ve Mate 30 Pro 5G modellerinde kullanıma sunuldu. Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda ise yeni sürümün yüklü Huawei Mate 30 videosuna yer verildi. Paylaşılan video, telefonun arayüzünü gözler önüne seriyor.

HarmonyOS 2.0 beta çalışırken görüntülendi:

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Arayüz tanıdık geliyorsa şaşırmanıza gerek yok zira HarmonyOS 2.0 beta hem Android hem de Harmony işletim sistemlerinde kullanılan EMUI 11 kullanıcı arayüzü üzerine kurulmuş durumda. Bununla birlikte Huawei'nin geliştirdiği işletim sistemi Android uygulamalarını tam olarak desteklediği için AppGallery'deki uygulamaların tamamının çalıştığı bilgisi aktarılıyor.

Yeni yazılımı yükleyen kişilerin Weibo'da yaptığı paylaşımlar, önceki raporlara rağmen HarmonyOS'un Android tabanlı olmadığını gösteriyor. Buna rağmen kullanıcıların Android uygulamaları ile uyumluluk noktasında herhangi bir problem yaşamadığı belirtildi. HarmonyOS 2.0 beta yüklü olan Huawei P30'da çalıştırılan bazı uygulamaların gösterildiği video ise şu şekilde:

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İşletim sisteminin açık kaynaklı çekirdeği olan OpenHarmony, Çin'in GitHub alternatifi Gitee'de barındırılıyor. HarmonyOS'un ne Android ne de iOS kopyası olmadığını her fırsatta vurgulayan Çinli üretici, işletim sistemini bu yıl içerisinde 300 milyondan fazla cihaza ulaştırmayı hedefliyor.

Peki, siz çalışırken görüntülenen HarmonyOS 2.0 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Android'i tahtından edebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.