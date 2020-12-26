Huawei'nin Android'e rakip olarak geliştirdiği ilk HarmonyOS 2.0 beta sürümünün Android temelleri üzerine inşa edildiği ortaya çıktı. Huawei, daha önceki sunumunda AOSP'nin HarmonyOS için bir basamak görevi göreceğini belirtmişti.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Android rakibi yeni işletim sistemi Harmony OS 2.0'ı geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtmıştı. HarmonyOS 2.0 beta sürümünün OTA aracılığıyla geliştiricilere gönderilmesiyle birlikte yeni işletim sistemine dair daha fazla detay ortaya çıkıyor. İlk incelemeler ise HarmonyOS 2.0 betanın hâlâ Android temellerine dayandığını gösteriyor.

Yeni işletim sisteminin Android ile olan benzerliklerini görmek isteyen bir geliştirici, Android Kitkat 4.4.4 için geliştirilen "Hello World" uygulamasını sanal ortamda güncel Android sürümü ve HarmonyOS üzerinde çalıştırdı. İşin ilginç tarafıysa hem Android hem de HarmonyOS'lu cihazlarda çok benzer bir hata mesajı alınması oldu.

HarmonyOS 2.0 beta, Android temellerine dayanıyor:

Soldaki ekran görüntüsü, güncel Android sürümüne dayalı bir cihazda yüklü olan uygulamanın verdiği hatayı, sağdaki ekran görüntüsü ise Harmony OS 2.0 beta tabanlı bir cihazda yüklü olan aynı uygulamanın verdiği hatayı gösteriyor. Her iki hata mesajında da uygulamanın daha eski bir Android sürümü için oluşturulduğu ve düzgün çalışamayabileceğinden bahsediliyor. Aradaki tek fark ise 'Android' kelimesinin yerine 'HarmonyOS'un kullanılması.

Sistem bölümlerine de girmeyi başaran geliştirici, HarmonyOS'un Android iskeletine dayandığına dair teorilerini bir kez daha doğrulamış oldu. Bir başka deyişle ilk Harmony OS 2.0 beta sürümünün Android'i temel aldığı da söylenebilir.

Huawei ise kendi sunumunda AOSP'nin (Android Açık Kaynak Projesi) HarmonyOS'un başarmaya çalıştığı şey için bir basamak görevi göreceğini belirtmişti. Yani mevcut beta 2.0 sürümü Android temelli olsa bile gelecekte kendi yapısını oturtmuş bir HarmonyOS sistemi görebiliriz.