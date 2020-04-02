Çinli teknoloji devi Huawei’in yeni amiral gemisi serisi P40, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Bugün yayınlanan bir habere göre, Huawei yeni yakışıklıları için Samsung’un ürettiği OLED ekranları kullanıyor.

Güney Koreli merkezli internet sitesi TheElec'in aktardığı bilgilere göre, Çinli teknoloji devi Huawei'in yakın zamanda piyasaya sürülen P40 serisi, diğer üreticilerin yanı sıra Samsung'un OLED panellerini de kullanıyor. Dünyanın en büyük LCD, OLED ve esnek ekran üreticilerinden biri olan Samsung Display, Apple, Huawei, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo ve Xiaomi de dahil olmak üzere onlarca akıllı telefon markası için OLED ekranlar sağlıyor.

Habere göre, Huawei P40 yalnızca BOE'nin OLED ekranlarını kullanırken, P40 Pro ise BOE'nin yanı sıra LG Display ve Samsung Display imzalı ekranları da kullanıyor. Serinin en üst düzey modeli P40 Pro+ için ise sadece Samsung Display’in ekranlarını tercih eden Çinli markanın, Samsung’un diğer firmalara kıyasla daha kaliteli panellere ve daha iyi bir tedarik zincirine sahip olması nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Öte yandan geçen yıl piyasaya çıkan Huawei P30 Pro'daki ekranların Samsung değil Çinli BOE tarafından üretildiğini söylemiş olalım.

Daha önce yayınlanan bir raporda, Huawei P40 serisindeki panallerin yalnızca BOE ve LG Display tarafından üretildiği iddia edilmişti ancak TheElec'in aktardığı yeni bilgiler, öncekilerle çelişiyor. Huawei P40, 6.1 inç 1080 x 2340 piksel OLED ekrana sahipken, P40 Pro ve P40 Pro+, 1200x2640 piksel çözünürlük sunan 6.58 inçlik bir OLED panele sahip. P40 serisinin rakibi Samsung Galaxy 20 serisi ise HDR10+ desteği bulunan 120Hz Dynamic AMOLED ekranlarla gelmişti.

Samsung, telefonlarının yüzde 60'ından fazlasında OLED ekranlar kullanırken Huawei, telefonlarının sadece yüzde 20'sinde OLED ekranlar kullanıyor ancak Çinli marka, önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da artırmayı planlıyor.