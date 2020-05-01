Huawei, P40 Serisi İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınladı

Huawei, yeni amiral gemisi telefonları P40 serisi için Çin'de sunduğu yazılım güncellemelerini, küresel pazarlardaki modeller için de yayınladı. Huawei'nin P40 ve P40 Pro modellerine sunulan yazılım güncellemeleri, telefonlara yeni özellikler getiriyor ve bazı iyileştirmeler yapıyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonları P40 ve P40 Pro'yu duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları Google Servisleri'ni içermiyor ancak özellikle kamera özellikleri açısından benzersiz bir deneyim sunmayı vadediyordu. Şirket, yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmesinin hemen ardından, bu akıllı telefonlar için Çin'de bir yazılım güncellemeleri sunmuştu.

Huawei, Çin'deki P40 ve P40 Pro modelleri için nisan ayında sunduğu yazılım güncellemelerini şimdi tüm P40 ve P40 Pro'lar için kullanıma sundu. Böylelikle tüketiciler, Çin'deki P40 sahiplerinin bir süredir kullandığı tüm yeni özelliklere erişme imkanı yakalamış oldular. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Huawei P40 serisinin yazılım güncellemesinin telefonlara neler getirdiğine yakından bakalım.

Huawei P40 serisi için sunulan yazılım güncellemesinin getirdiği yenilikler

Huawei'nin Çin dışındaki P40 serisi telefonlar için oluşturduğu yazılım güncellemesi, telefonun genel kamera özellikleri ile ekran ve sistem güvenliğini iyileştiriyor. Huawei'ye yakın kaynaklar Çin'deki güncellemenin aksine global güncellemede yapay zeka destekli 50 MP fotoğraf çekimi özelliğinin olup olmadığının doğrulanamadığını söylüyorlar.

Çin dışındaki P40 serisi telefonlar için sunulan yazılım güncellemesi, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekimlerinin genel kalitesini artırıyor. Ayrıca tüketiciler, bu güncelleme ile kameranın titreşim engelleme özelliğini daha optimize bir şekilde kullanabilecekler ve bu bağlamda video çekim deneyimi de biraz daha iyileşmiş olacak.

P40 serisi için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, kullanıcı arayüzü öğelerinin özelleştirilebilme özelliğini de optimize ediyor ve "Smart Assistant" özelliğini "Ayarlar" bölümüne taşıyor. Huawei'nin P40 serisi için yayınladığı yazılım güncellemesi ayrıca sistem güvenliğini sağlayabilmek için Nisan 2020 güvenlik iyileştirmelerini de içeriyor.