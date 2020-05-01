Huawei'nin bir süredir söylentilere konu olan kablosuz kulaklığı FreeBuds 3i, nihayet duyuruldu. Huawei'nin bugün duyurduğu yeni kablosuz kulaklıkları, tüketicilere etkileyici özellikler sunarken uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süre önce yeni bir kablosuz kulaklık modeli ile konuşulmaya başlanmıştı. Hatta yaklaşık 10 gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, "FreeBuds 3i" olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklık modelinin sızdırılan bazı özelliklerini de aktarmıştık. Şimdi beklenen gün geldi ve Huawei, yeni kablosuz kulaklıklarını resmen duyurdu.

Piyasadaki kablosuz kulaklık modelleri genellikle gürültü engelleme gibi bazı üst düzey özelliklere sahip olan pahalı modeller ve bazı özelliklerden yoksun uygun fiyatlı ürünler olarak ikiye ayrılıyor. Huawei'nin FreeBuds 3i ise üst düzey özelliklere sahip uygun fiyatlı yapısıyla rekabette bir adım öne çıkıyor.

Karşınızda, Huawei FreeBuds 3i

Huawei'nin yeni kablosuz kulaklıklarının en dikkat çekici özelliği, gürültü engelleme desteği. Ayrıca bu kablosuz kulaklıklarda tıpkı AirPods Pro'larda olduğu gibi silikon başlıklar da bulunuyor. Bu da FreeBuds 3i'nin daha iyi bir ses yalıtımı yapmasını sağlıyor.

FreeBuds 3i'nin etkili özelliklerinden bir tanesi de kolay eşleştirme. Tüketiciler, bu kablosuz kulaklıklara sahip olduktan sonra akıllı telefonları ile kulaklıklarının bağlantısını hızlı bir şekilde yapabilecekler. Üstelik bu özellik hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde aktif olarak kullanılabiliyor.

Huawei FreeBuds 3i, IPX4 sertifikasına sahip. Kulaklıkların bu özelliği, su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor. Ancak yine de kulaklıkların suya daldırılmaması ya da uzunca bir süre nemli bırakılmaması gerekiyor. FreeBuds 3i'de hızlı kontrol için dokunma desteği bulunduğunu de söyleyelim.

Huawei FreeBuds 3i fiyatı

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre FreeBuds 3i, 17 Haziran itibarıyla doğrudan Çin'de satışa sunulacak. Siyah ya da beyaz renk seçenekleriyle tercih edilebilen kablosuz kulaklıklar, 112 dolar (yaklaşık 780 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Huawei'nin yeni kablosuz kulaklıklarının Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.