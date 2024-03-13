Huawei ile BAIC'in otomobil markası STELATO, ilk elektrikli otomobilini gösterdi. "S9" olarak isimlendirilen sedan, makam araçları kadar lüks olacak.

Uzun zamandır otomobiller üzerinde çalışmalarını sürdüren Çinli teknoloji şirketi Huawei, Çin hükûmetinin otomotiv markası olarak hizmet veren BAIC ile bir iş birliği yapmış ve "STELATO" ( Çince karşılığı Xiangjie) isimli bir otomobil markası kurmuştu. Bugün Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, markanın ilk otomobili olacak "Xiangjie S9"un resmî görüntülerini yayımladı. Lüks sedan otomobil, görenleri kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Xiangjie S9, amiral gemisi sedanlardan biri olacak ve tasarımcılar, bunu göz önünde bulundurarak oldukça özel bir çalışma yaptılar. Aracın genel tasarımına baktığımızda, lüksün ön planda tutulacağını rahatlıkla görebiliyoruz. Araçtaki farlara eklenen tek LED aydınlatmalar, bu aracın ışıl ışıl parlayacağını gözler önüne seriyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ve kamera şeklindeki yan aynalar da aracın öne çıkan tasarım detayları arasında yer alacak.

Karşınızda Xiangjie S9

Xiangjie S9, arka kısmında da LED aydınlatmalara ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu aydınlatma, bir ışık barı ile birbirine bağlanacak. Barın hemen üzerinde de STELATO ibaresine yer verilecek. Çinli yetkililerin paylaştığı görüntüler, bu otomobilin bir makam aracı olacağını gözler önüne seriyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, aracın bazı teknik özelliklerini de paylaşmış durumda. Buna göre; bu amiral gemisi sedanda tek ve çift motorlu seçenekler bulunacak. Tek motorlu seçenekler, kendi içinde iki varyanta bölünecek. Çift motorlu seçenek ise tek varyant olarak piyasaya sürülecek.

Edinilen bilgilere göre Xiangjie S9, tek motorlu versiyonda 157 kW güce sahip olacak. Çift motorlu versiyon ise 227 kW gücünde olacak. Bu yüksek motor gücü, Türkiye için vergi noktasında dezavantaj oluşturacaktır. Tabii aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bile daha belli değil.

5160 mm uzunluk, 1987 mm genişlik ve 1486 mm yükseklik değerine sahip olan otomobilin dingil mesafesinin 3050 mm olarak açıklandığını da belirtelim.

Aracın fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ancak bu otomobilin haziran ayı gibi piyasaya sürülmesi, Asya ile Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor. Fiyatlandırma ve diğer teknik detaylar da o tarihlerde gün yüzüne çıkacaktır.