En güncel WiFi standardı olan WiFi 7 destekli HUAWEI Wi-Fi BE3 Router’ı hem teknik özellikleri hem de performansı açısından detaylarıyla inceledik.

Evde ya da ofiste modeme olan mesafe arttıkça, araya duvarlar girdikçe internetin zayıflaması hatta kopması hepimizin yaşadığı bir sorun. Bu sorunu çözmek istediğimizdeyse tabii ki hemen bir router araştırmaya başlıyoruz.

HUAWEI Wi-Fi BE3 de bu sorunu en iyi şekilde çözen, güncel bir router olarak karşımıza çıkıyor. Ben de cihazı bir süre ofiste test ederek sizin için inceledim.

Önce size kısaca sorunumuzdan bahsedeyim:

Ofiste her ne kadar yüksek hızda internet kullansak da özellikle ofis-stüdyo arasında ve ofisimizin olduğu katta farklı yerlerde internet hızında düşme hatta bağlantı kopması yaşanıyor. Bu oldukça doğal bir durum tabii ki.

Biz de özellikle stüdyo katında performansı test etmek istedik ve ürünü burada, farklı cihazları da işin içine katarak test ettik.

Deneyimlerimize ve performans yorumlarıma geçmeden önde cihazın tüm özelliklerine ve tasarımına da bir bakalım:

HUAWEI Wi-Fi BE3 beyaz ve 4 antenli bir kutu aslında. İlk bakışta biraz büyük görünse de 4 antenli bir cihaz olunca bu normal tabii. Büyüklüğünün yanında genel duruşu oldukça modern ve sade. Yani öyle kaba bir cihaz evin ortasında duruyor gibi hissettirmiyor.

Teknik özellikleri ise şöyle:

Wi-Fi Standartları

IEEE 802.11a/n/ac/ax/be

IEEE 802.11b/g/n/ax/be

2 × 2, MIMO

IEEE 802.11a/n/ac/ax/be IEEE 802.11b/g/n/ax/be 2 × 2, MIMO Kablosuz Hız

Wi-Fi 7 2 × 2

2,4 GHz: 688 Mbps (teorik)

5 GHz: 2882 Mbps (teorik)

Toplam teorik hız: 3570 Mbps

Wi-Fi 7 2 × 2 2,4 GHz: 688 Mbps (teorik) 5 GHz: 2882 Mbps (teorik) Toplam teorik hız: 3570 Mbps Kablosuz Bant

2,4 GHz ve 5 GHz (çift bant entegrasyon yapılandırmasını destekler)

2,4 GHz ve 5 GHz (çift bant entegrasyon yapılandırmasını destekler) 256 MB RAM + 128 MB ROM

Uyarlanabilir WAN ve LAN arayüzleri

10/100/1000M/2500M uyarlanabilir hız ile 1 Ethernet arayüzü

10/100/1000M uyarlanabilir hız ile 3 Ethernet arayüzü

Harici çift bant Wi Fi anteni

Güç kaynağı: 12V DC, 1A

Güç tüketimi < 12 W

Giriş gerilimi: 100-240V AC

Giriş voltaj frekansı: 50-60 Hz

4 Anten

2 Adet Sinyal Arttırıcı

Aynı anda 128 cihaza kadar bağlanabilme

AI Life uygulaması ile detaylı kullanım

Siber Saldırılarına karşı HomeSec uygulamasından güvenlik desteği

Ebeveyn Kontrolleri ile çocukların yaşayabileceği tehlikelere karşı önlem alınması

3 Adımda kolay ve hızlı kurulum.

Kurulum ve kullanım nasıl?

HUAWEI Wi-Fi BE3’ün kurulumu oldukça kolay, hiç uğraştırmıyor. AI Life uygulamasına girip cihazı ekliyorsunuz ve ardından kolayca tüm kontrolleri yapabiliyorsunuz.

Ayrıca bu uygulama sayesinde ebeveyn kontrolü gibi güvenlik ayarlarını takip edip düzenleyebiliyor ve evdeki tüm odalarda güncel wi-fi bağlantı durumunu görebiliyorsunuz.

Yani kolayca herkesin kurup kontrol edebileceği bir sistem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Peki performansı nasıldı?

Bizim test ettiğimiz senaryoda menzil ve hız anlamında oldukça iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Örneğin yukarıda gördüğünüz, stüdyo içindeyken aldığımız hızlardaki değişim. İndirme hızının ortalama iki katına kadar arttığını görebilirsiniz.

Yukarıdaki ise stüdyo dışına çıktığımızda aldığımız sonuç. Burada araya hem uzun bir koridor hem de duvarlar giriyor. Normalde bu koridorda belli bir noktadan sonra bağlantımızı kaybediyorduk. Ancak HUAWEI Wi-Fi BE3’ün açık olduğu senaryoda, bağlantının geri geldiğini görebilirsiniz.

Zaten HUAWEI’nin paylaştığı verilere göre de modeme yakın mesafedeyken büyük bir değişim yaşanmazken -ki bu normal, sonuçta cihaz da zaten modeme yakın-, araya mesafe ve duvarlar girdikçe cihazın esas performansını görmeye başlıyorsunuz. Bizim yaptığımız testler de bunu ortaya koydu. Örneğin yukarıdaki görselde ilk cihaz router kapalıyken internete bağlanamıyor, ancak routerı açtığımızda mobilde fena sayılmayacak, iş görebileceğiniz bir hıza çıkmış oluyor. Keza diğer cihazların da hızları katlanarak artıyor.

Bu noktada örneğin iki katlı bir evde nasıl bir performans verirdi tam olarak söyleyemem ama benim önerim iki 2 tane alıp mesh bağlantı yapmanız olur, tek cihaz iki katlı bir evde yetersiz olabilir hem artan mesafe hem de araya giren duvar sayısını düşünecek olursak. Ayrıca cihazın Wi-Fi 7 olması da daha eski Wi-Fi protokolleriyle çalışan cihazlara kıyasla hızı ciddi anlamda artırıyor.

Kısaca toparlamam gerekirse, eğer evinizde internet bağlantı ve hız sorunları yaşıyorsanız ve bu sorunu çözecek gerçekten işe yarayan bir fiyat/performans ürün arıyorsanız HUWEI Wi-Fi 7 BE3’ü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Hem kolay kurulum ve kullanımı sayesinde, hem de sunduğu performansla bu noktadaki tüm sorunlarınızı ortadan kaldıracaktır diyebilirim.

Ancak dediğim gibi, eğer ofis gibi çok odalı/katlı bir yer için ya da çok katlı bir eviniz varsa birden çok cihaz alıp meshlemenizi öneririm. En iyi performansı o şekilde sunacaktır. Eğer cihazı yakından incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.