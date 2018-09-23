Huawei Y9 (2019) TENAA Listelerinde Ortaya Çıktı

Huawei Y9 birkaç hafta önce TENAA listelerinde kendini göstermiş ancak birkaç fotoğraf ve bazı özellikler hariç çok da bir şey öğrenememiştik. Şimdi ise tüm teknik özellikler ortaya çıktı.

Huawei'nin dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olduğunu biliyoruz. Hatta firmanın kendine ait yine çok büyük bir alt firması bile var. Yakın zamanda TENAA listelerinde ortaya çıkan Huawei Y9 (2019), öyle tasarlanmış ki Honor 8X'ten tek farkı bir adet fazladan kamera ve daha büyük bir batarya.

Listelerde kendisine yer bulan model JKM-AL00a şeklinde isimlendiriliyor. 6.5 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde bir ekranla gelecek olan Y9 2019, Honor 8X ile aynı. Yani bu telefonda da bir çentiğin olacağını beklemek mantıksız olmayacaktır. 2.2 GHz'lik 8 çekirdekli Kirin 710 işlemcisini kullanan cihaz 4 veya 6 GB'lık RAM seçeneklerine sahip olacak.

64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ise günümüz telefonları için artık standartlaşmış özelliklerden. MicroSD kart desteğiyle beraber dahili hafızaya 400 GB'a kadar alan daha ekleyebileceksiniz.

20 MP + 2 MP çift arka kamera kurulumu ise biraz orantısız; ancak telefonun amiral gemisi olmadığını düşününce kabul edilebilir.

(Yukarıda Honor 8X Max'ı görüyorsunuz)

Huawei Y9 (2019) yaklaşık 4000 mAh (3900 küsür)'lik bir batarya ile gelecekken kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak. Parmak izi sensörünü arka tarafta konumlandıracak olan telefon; siyah, mavi, mor ve pembe renk seçenekleriyle gelecek.

Huawei, telefonu ilk önce Çin'de daha sonra Avrupa'da satışa çıkaracak. Türkiye'de ise satışa çıkıp çıkmayacağı belli değilken fiyatlandırma hakkında herhangi bir şey söylemek şimdilik belli değil.