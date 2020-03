Huawei, bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikte yeni akıllı telefon serisi P40’ın yanı sıra EMUI 10.1 arayüzünü de tanıttı. Yeni arayüzle birlikte Google uygulamalarının yerini alacak birkaç uygulama da yenilikler arasında kendine yer edindi.

Çinli teknoloji devi Huawei, bugün uzun süredir beklediğimiz Huawei P40 akıllı telefon serisini tanıttı. Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modellerinden oluşan yeni telefon serisi, muhteşem özellikleri ve kamerasıyla şimdiden birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başardı.

Elbette Huawei’nin bugün düzenlediği çevrimiçi etkinlikte yalnızca yeni akıllı telefon serisi de tanıtılmadı. Huawei P40 ile birlikte cihazda yer alacak yeni uygulamalar ve yeni arayüz de etkinlikte tanıtıldı. Huawei’nin yeni tanıttığı EMUI versiyonu olan EMUI 10.1’le gelen yenilikler şu şekilde oldu:

Hey Celia sesli asistan:

EMUI 10.1 ile birlikte gelen birçok yenilik, Google uygulamalarının yerini alacak Huawei uygulamalarından oluşuyor. Bu uygulamalardan birisi olan Hey Celia sesli asistan, Huawei telefonlarda Google’ın asistanının yerini alacak. Asistan, “Hey Celia” sesli komutuyla açılıyor ve günümüz asistanlarının yapabildiği her şeyi yerine getirebiliyor.

Huawei MeeTime:

Google servisleriyle Huawei cihazlardan kalkan bir uygulama da Google Duo’ydu. Yeni uygulama MeeTime, 1080p çözünürlükte video aramaları ve düşük ışık modunu destekliyor ve hatta Duo’da olmayan ekran paylaşımı özelliğiyle geliyor. Uygulama, yalnızca Huawei cihazlarıyla da sınırlı değil. Yani istediğiniz her cihaza MeeTime’ı indirebilirsiniz.

Çapraz aygıt fotoğraf galerisi:

Huawei, cihazlarının birbiriyle sürekli bağlantı kurabilmesi adına birçok çalışma yürütüyor ve bu çalışmaların son örneği de Çapraz Aygıt Fotoğraf Galerisi olarak karşımıza çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, cihazları aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğu sürece tek bir cihazdan tüm cihazlarındaki fotoğraflara ve videolara erişim sağlayabilecek.

Yeni ve canlı AOD:

Huawei’nin yeni arayüzü olacak EMUI 10.1’in getirdiği yeniliklerden birkaçı da Always on Display kısmında karşımıza çıkıyor. EMUI 10.1 ile birlikte 3D ikonlar Always on Display’e eklenebiliyor. Bununla birlikte AOD, çok daha düşük güç harcıyor.

Çoklu pencere modu:

EMUI 10.1 ile birlikte çoklu pencere moduna birçok yenilik geliyor. Kullanıcılar, telefonun köşelerinden çıkarabilecekleri Edge Panel benzeri bir panel üzerinden birçok kısayola erişim sağlıyorlar. Bununla birlikte bir penceredeki yazı veya resim diğer pencereye sürüklenerek kolayca taşınabiliyor.

EMUI 10.1, Samsung’un arayüzünde olduğu gibi uygulama bildirimlerini ve mesajları yüzen bir pencereyle karşımıza çıkaracak. Böylece bir mesaj geldiğinde bulunduğunuz uygulamayı kapatmadan mesaja kolaylıkla yanıt verebileceksiniz.

Çoklu cihaz kontrol paneli:

EMUI 10.1 ile gelecek en büyük özelliklerden birisi olan çoklu cihaz kontrol paneli, sahip olduğunuz tüm cihazları tek bir parmağınızın altına topluyor. Bu panele erişmek için parmağınızı cihazın sağ ve sol alt köşelerinden yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Panel üzerinde yeni cihazlara bağlanabiliyor, bağlı olan cihazları da kontrol edebiliyorsunuz.

Huawei Video, Huawei Müzik ve Huawei Haberler:

Huawei, cihazlarına müzik, video ve haber içeriklerini aktarmak için birkaç dev şirketle ortaklık kurdu. Teknoloji devinin kurduğu ortaklıklar arasında Universal Music, Napster, Warner Music Group, News UK, The Times, The Sun, TalkSPORT, Discovery, eOne, BBC News, Youku, Lionsgate, Universal, Paramount ve Sony gibi birçok şirket yer aldı.