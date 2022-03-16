Hyperjam Game Hackathon, 18 Mart’ta Başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan oyun maratonu Hyperjam Game Hackathon, 18-19-20 Mart tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl katılımcılardan yoğun ilgi gören ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan IZTECH Hyperjam Game Hackathon, 18-19-20 Mart tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl Gurz, Never Ending Survival ve Vergi Cenneti gibi başarılı yapımları ortaya çıktığı maraton, bu yıl da pek çok bağımsız yapımın ortaya çıkmasına önayak olacak.

Kazananlar 16.000 TL’lik ödülün sahibi olacak

Toplamda 36 saat sürecek olan maratonda katılımcı ekipler ellerindeki imkanları kullanarak bir oyun geliştirecek ve yarışmanın sonunda jüri üyeleri tarafından belirlenecek en iyi 3 ekip, toplamda 16.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. Yarışmadan önce de workshoplar ve oyun sektöründe ülkemizin önde gelen isimleri ile sohbetler düzenlenecek.

Discord üzerinden düzenlenecek olan ve YouTube’dan canlı olarak takip edebileceğiniz Hyperjam Game Hackathon, 18 Mart Cuma gecesi başlayacak ve 20 Mart Pazar gecesi sona erecek.

Eğer siz de Hyperjam Game Hackathon’a katılmak ve daha fazla bilgi almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak kaydolabilirsiniz.