Mevcut ticari araçlara bakış açımızı değiştiren Tesla Semi’ye, alternatif enerji kullanımı konusunda çok tanıdık bir şirketten rakip geliyor. Hyundai, hidrojenle çalışan motora sahip ilk tırını yakında yollara sürecek.

Güney Kore merkezli Hyundai Motor Company, hidrojen yakıtı kullanan tır aracını üretmek için kolları sıvadı. Dev şirket, ilk elektrikli tır modelini ABD’de 20-27 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek IAA Ticari Taşıtlar Fuarı’nda görücüye çıkaracak.

Daha önce ilk elektrikli tır aracını üreten şirket Tesla’nın Semi modeline, alternatif enerji konusunda ciddi bir rakip çıktığını söylemek zor değil. Ayrıca Güney Koreli Hyundai, ABD’deki bir fuara katılarak kaleyi içten fethetmeye meraklı. 2019 yılı için Avrupa yollarında hidrojenli tır modelinin görüneceğine söz veren Hyundai’nin planları uzun vadeli görünüyor.

Hyundai’nin hidrojenle çalışan tırı ABD’de sergilenecek olsa da asıl detaylar sonraki ay Almanya’da açıklanacak:

Söz konusu aracın ix35 adı verilen bir tür hidrojen yakıt hücresi kullandığı söyleniyor. Ayrıca bu tır, Hyundai’nin elektrikli tırından farklı bir tasarıma sahip olacak. Yukarıdaki ilk resmi görselden yola çıkarak konuştuğumuzda, tırın yakıt hücreleri çok yer kaplamaması nedeniyle küçük bir gövdeye sahip olacağını söylemek mümkün.

Hyundai’nin duyurusu için gözler 20-27 Eylül’de gerçekleştirilecek IAA Ticari Araçlar Fuar’ında.