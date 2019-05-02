Hyundai, i30 N Modellerinde Çekiş Sistemini Değiştiriyor

Hyundai, i30 modeline 4 tekerden çekiş özelliği eklemeye çalıştığını resmen duyurdu. AWD sistemi kullanılacak olan yeni Hyundai i30'larda, araç gerekli gördüğü durumlarda 4 tekere de güç gönderebilecek.

Hyundai, i30'un N modelinde değişikliklere gidiyor. Bilindiği üzere Hyundai'nin N sınıfı, genelde yarışlarda kullanılan yüksek performanslı otomobilleri ifade ediyor. Hyundai'nin Avustralya yetkililerinden olan Guido Schenken, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Hyundai i30'lara AWD sisteminin eklenmesinin, arabanın gelişiminin stratejik bir parçası olduğunu ifade etti.

Hyundai i30 N'lerde dört çeker sisteminin benzeri olan AWD sistemi kullanılacak. AWD sistemi aslında 2 çekerli sistemlere benzer. 2 çeker sistemden farkı ise gerektiği zaman gücün 4 ayrı tekere de iletilebilmesidir. Ancak 4 çekiş sistemlerinde olduğu gibi güç, tüm tekerlere eşit olarak yayılmaz. Gerekli olan noktalarda, gerekli olan tekere güç vererek aracın kendini toplamasına yardımcı olur. Güç aktarım oranı da aracın bulunduğu duruma göre şekillenir. Sistem bu yüzden hem 4 çekerden hem de 2 çekerden ayrılır.

Hyundai, AWD sistemini nasıl i30 N'lere entegre edebileceğini biliyor. Şirket, ilginç bir şekilde Kona N modellerinde kullanılan çekiş sistemini, i30 ile birebir uyumlu geliştirmiş. Bunun bilerek mi yapıldığı ise resmi olarak açıklanmasa da bu sayede i30 N için Hyundai'yı zorlayacak bir durum görünmüyor.

Hyundai i30 N'lere getireceği AWD sistemiyle de yetinmiyor. Şirket bu otomobillere çift debriyajlı otomatik şanzıman seçeneği getirmeyi de amaçlıyor. Yüksek performansa sahip olan Hyundai i30 N'in geleceği, yapılacak çalışmalarla birlikte bir hayli parlak görünüyor.