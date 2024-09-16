Hyundai Ioniq 6 N, Kamuflajlı Olarak Görüntülendi [Video]

Hyundai Ioniq 6 N, Almanya'daki Nürburgring pistinde casus kameralara yakalandı.

Hyundai, yüksek performanslı bir Ioniq 6 modelinin geleceğini standart elektrikli modelini 2022 yılında tanıttıktan sadece birkaç hafta sonra duyurmuştu. Aracın Almanya'daki Nürburgring pistindeki test sürüşleri casus kameralara yakalandı. Aracın üzerinde "Never just drive (Sadece sürüşten fazlası)" sloganının yer aldığı da dikkat çekti.

Ioniq 6 N proptotipi, 2022'de gördüğümüz RN22e kadar kaslı görünmüyor, bir önceki araçta gördüğümüz büyük arka çamurluklar bu araçta bulunmuyor. Onun yerine aracın arka kanadı göze çarpıyor. Ön kısımda ise aracın farlarının ayrılmış olduğu dikkat çekiyor. Bu tasarım ileride standart modellerde de kullanılabilir.

İşte o görüntüler:

Prototipin yan aynalarının olması gereken yerde gelişmiş kameraların bulunduğu da videolarda dikkat çekiyor. Bu teknoloji sık sık prototiplerde karşımıza çıkıyor olsa da çoğu ülkede yasal değil. Bu yüzden de üretim sürecinde bu otomobilde kamera yerine klasik yan aynalar bulunacaktır.

Aracın teknik özellikleri henüz bilinmiyor olsa da Hyundai'nin çift motorlu, AWD sürüş teknolojisine sahip olması beklenen otomobilin standart Ioniq 6'dan daha hafif olması bekleniyor. Aracın daha geniş bir batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor.

Henüz pist testlerine yeni başladığını gördüğümüz aracın çıkışı bu durumda 2025 yılının sonlarını bulabilir. Aracın resmî tanıtımının ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz bilinmiyor.