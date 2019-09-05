Hyundai Veloster 2020'nin Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Hyundai'nin en yeni arabası olan Veloster'in özellikleri ve yurtdışı fiyatı ortaya çıktı. Üç farklı paketle gelecek olan Veloster'in bu ayın sonuna kadar satışa çıkacağı söyleniyor. Tüm modellerin manuel ve otomatik vites seçeneği bulunuyor.

Alışılmadık Veloster'ın ikinci nesil modeli, 29 bin 490 dolardan başlayan fiyatlarla bu ayın sonlarına doğru showroomlardaki yerini alacak. Veloster ailesi, üç esas modelden oluşacak. Bu modeller Veloster, Veloster Turbo ve Veloster Turbo Premium olarak ayrılacak.

Hyundai Veloster, kaputunun altında 2.0 litrelik 110 kW güç ve 180 Nm tork üreten benzinli bir motora sahipken Veloster Turbo ve Veloster Turbo Premium'da 150 kW ve 265 Nm üretebilen 1.6 litrelik motorlar bulunuyor. İki araç da altı ileri manuel vitese sahipken otomatik seçenekler de bulunacak.

Veloster'da bulunan standart ekipman içerisinde 18 inçlik alaşımlı jantların yanı sıra Michelin Pilot Sport 3 lastikler, otomatik farlar, LED gündüz ışıkları, hız sabitleyici, klima, ters kamera, spor koltuklar, deri döşenmiş direksiyon ve vites kolu, altı hoparlörlü ses sistemi ve Android Auto/Apple CarPlay bulunuyor.

Aracın Turbo modeli seçildiği zaman Michelin Pilot Sport 4 lastikler, 8 inçlik bir dokunmatik panel, uydu navigasyon, dijital radyo, LED farlar ve kısmi deri iç tasarım kullanıcıları karşılıyor. Tabii ki bu seçeneğin de üst modeli mevcut.

Aracın en üst modeli olan Veloster Turbo Premium; kendine özgü metalik jantlar, sunroof, deri döşeme, ısıtmalı direksiyon, konsol üstü ekran, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, yağmur sensörlü silecekler ve kablosuz telefon şarj pediyle birlikte geliyor. Aynı zamanda iki tonlu bir sunroof da 1000 dolar eklemeyle alınabiliyor.

Hyundai'nin en temel modeli 29.490 dolarlık bir fiyata sahipken bu aracın otomatik modeli 31.790 dolara satılıyor. Modelin orta segmentine geçtiğimiz zaman manuel model 35.490 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken Veloster Turbo'nun otomatik modeli 38.490 dolara satılıyor. Son olarak serinin en üst düzey arabası Veloster Turbo Premium'un manuel modeli 38.990 dolarken aracın otomatik modelini 41.990 dolara almak mümkün.