Hyundai, ilk olarak kendi otomobillerinde kullanacağı ve olası yangınların önüne geçecek yeni bir özelliği tanıttı.

Hyundai Mobis, elektrikli otomobil güvenliğinde çığır açacak bir teknoloji geliştirdi. Dâhili yangın söndürücüye sahip yeni nesil batarya sistemi sayesinde, bir sorun çıkması hâlinde araç adeta içinde küçük bir itfaiyeci taşıyor gibi davranarak yangını başlamadan bastırabiliyor.

Elektrikli otomobillerde en büyük risklerden biri olan "termal kaçak", yani batarya hücrelerinin aşırı ısınarak zincirleme yangınlara yol açması bu yeni teknolojiyle önlenebiliyor.

Özel bir madde püskürtüyor

Hyundai Mobis’in ürettiği bu yeni çözüm, yangın başladıktan sonra sadece beş dakika içinde özel bir madde püskürterek alevleri söndürebiliyor. Üstelik bu madde hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermiyor.

Geliştirilen sistem yalnızca söndürmekle kalmıyor, aynı zamanda ısıyı çevredeki diğer hücrelere yayılmadan durduruyor, yangının büyümesini engelliyor. Donanım ve yazılımı bir arada sunan bu yenilikçi yapı, Batarya Sistemi Düzeneği (BSA) olarak adlandırılıyor.

Beş kat daha fazla söndürücü maddeye sahip

Sürekli sıcaklık, voltaj ve basınç gibi değişkenleri takip eden Akü Yönetim Sistemi (BMS), risk algıladığında otomatik olarak yangın söndürücüyü devreye sokuyor.

Hatta son olarak ilginç bir detay daha verelim. Bu sistem, evlerde bulunan standart 3,3 kilogramlık yangın söndürücülere kıyasla beş kat daha fazla söndürücü madde taşıyabiliyor.