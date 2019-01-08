IBM, Hava Durumu Tahmini İçin Cep Telefonlarını Kullanabilir

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da, yalnızca üretilen teknolojik ürünler değil aynı zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri de tanıtılıyor. Fuarda IBM tarafından tanıtılan bir araştırma ve geliştirme projesi, cep telefonlarındaki barometrelerden elde edilen veriler ile yüksek hassasiyette hava durumu tahmini yapmayı hedefliyor.

IBM ve ona bağlı The Weather Company tarafından geliştirilen çılgın proje, bugüne kadar kullanılan hava durumu tahmin modellerinden oldukça farklı bir çözüm sunuyor. Oluşturulan tahmin modelinin doğruluğu henüz kanıtlanmadı fakat model doğrulanırsa, hava durumunu tahmin etme sürecini oldukça değiştirebilir.

"Karasal Yüksek Çözünürlüklü Atmosferik Öngörü Sistemi" ya da diğer adıyla GRAF modeli, Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen MPAS modelini temel alıyor. GRAF, ABD gibi verilerin çok olduğu yerlerde tahminlerinde 3 km'lik bir çözünürlük sunuyor. Fakat bu rakam verilerin daha az ulaşılabilir olduğu yerlerde 15 km'ye kadar çıkıyor.

Kullanılan diğer modellerle karşılaştırmak gerekirse; Avrupa modeli 9 km çözünürlük sunarken Amerikan modeli 13 km'lik çözünürlük ile sonuçlar üretiyor. Bu da GRAF'ın çözünürlüğünün ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

TWC'nin meteoroloji analisti Todd Hutchinson, Earther'a verdiği röportajda yüksek çözünürlükte çalışmanın, hava tahmini için bir standart oluşturacağını düşündüğünü söyledi. GRAF'ın başarısını değerlendiren Hutchinson, "GRAF, genel olarak sorunsuz çalışıyor. Fakat fırtına tahminlerinde 3 km ve 15 km çözünürlükler arası geçişlerde hala bazı zorluklar yaşanıyor. Model çalışmalarımızı genişlettikçe, daha stabil bir sistem oluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm bu tahminlerin doğru olarak yapılması için verilerin hızlı şekilde işlenmesi gerekiyor. Tahminlerde kullanılan süper bilgisayarın işlem kapasiteleri oldukça yüksek. Tüm verileri işlemek için 3.5 PetaByte depolama alanına ihtiyaç duyan bu bilgisayarlar, neredeyse 55.000 tane 64GB'lık iPhone'a eşdeğer. Bu kadar yüksek işlem gücünün gerekli olmasının en büyük sebebi; meteoroloji istasyonlarından, hava tahmin balonlarından, uçaklardan ve milyonlarca akıllı telefondan Weather Channel uygulaması ile gelecek bilgilerin hepsinin işlenmesi gerektiği.

Akıllı telefonlarımızda bulunan barometreler, yıllardır meteoroloji uzmanları için kilit bir rol oynuyor. Buradan elde edilen basınç verileri, fırtınaların önceden tahmin edilmesini sağlıyor. Fakat bu durum gizlilik problemini de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz hafta Weather Channel uygulaması, TWC'nin faydalanabileceği veriler topladığı iddiasıyla tepkilerin odağı olmuştu. IBM'in CES'de tanıttığı projeye göre kullanıcılardan alınan bu veriler, önümüzdeki yıllarda hava tahminlerinde etkin rol oynayabilir.