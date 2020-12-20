IBM ve Fujifilm, 580 TB Kapasiteli Manyetik Bant Geliştirdi

IBM ve Fujifilm, depolama yoğunluğunda dünya rekoru kırarak 580 TB kapasiteli manyetik bant prototipi geliştirdiğini duyurdu. Yeni teknolojinin, önümüzdeki birkaç on yıldaki sistemlerin ihtiyaçlarına yanıt vereceği düşünülüyor.

IBM araştırmacıları ve Fujifilm, 580 TB kapasiteli bir bant prototipi için bir araya geldi. Daha iyi anlayabilmeniz için bu kapasite, dünyadaki en büyük SSD'den 6 tanesine (Nimbus Data 100 TB) veya 29 adet Seagate Exos +20 TB sabit disk sürücüsüne denk geliyor.

Fujifilm, bu yeni bantta kapasiteyi önemli ölçüde artırmak için Stronsiyum Ferrit (SrFe) partikülleri ve bazı teknikler kullandı. Bu sayede aynı miktar bant kullanarak daha yüksek depolama alanı elde edilebilen yeni manyetik bantlar hayata geçirildi.

Yeni manyetik bant, depolama yoğunluğunda dünya rekoru kırdı:

Bilmeyenler için manyetik bant depolama şu anda Linear Tape-Open veya LTO formatına dayanıyor ve LTO-8, bugün kartuş başına 12 TB ile mevcut en yüksek kapasite olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda Fujifilm ve IBM'in geliştirdiği yeni manyetik bant da depolama yoğunluğunda bir dünya rekoru kırdı.

İki şirkete göre dünyanın depolama kapasitesinin gelecekteki sistemlerin taleplerine ayak uydurabilmesi için bunun gibi adımlar atılması gerekiyor. IDC'nin tahminlerine göre bir yılda oluşturulan, yakalanan, kopyalanan ve tüketilen bilgi miktarı 2018 yılında 33 zettabayt civarındaydı ve bu sayısının 2025 yılında 175 zettabayta ulaşacağı tahmin ediliyor. Yeni teknoloji ise bu denli büyük boyutlarda verilerin depolanması için hayati önem taşıyor.

Esasında manyetik bantlar, 60 yılı aşkın bir süredir depolama mekanizmaları olarak kullanılıyor. 2020 yılında bile bu model sektördeki şirketler için en güvenilir ve maliyetlisi olarak kabul ediliyor. IBM ve Fujifilm ise manyetik bandın birkaç on yıl daha bilgiyi korumanın birincil yöntemi olmaya devam edeceğine inandığı için bu tür gelişmiş modeller üzerinde çalışıyor.