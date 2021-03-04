İç Hat Biletlerinde Tavan Fiyat Uygulaması Sona Eriyor

İç hat uçak biletleri için tavan fiyat uygulamasında sona geliniyor. Hükümet ile havacılık sektörü arasında görüşmeler başlarken, belli parametrelere göre bir fiyat formulü oluşturulacak. Düzenleme tatil sezonu öncesinde gelebilir.

Ülkemizde iç hat uçak bilet fiyatlarında uygulanan tavan fiyat uygulaması ile havayolu firmalarının, yolcularından belli bir miktardan fazla bilet parası istemelerinin önü kesilmişti. Bu tavan fiyat en son 2019 yılının sonlarında belirlenmişti. Bayram ve özel günler dahil, bilet fiyatlarının 450 TL'yi geçemeyeceğine karar verilmişti.

Tavan fiyatı daha önce yıldan yıla artış gösteriyordu. Özellikle bayramlarda, özel günlerde ve zaman zaman olan uzun tatil fırsatlarında uçak biletlerinin fiyatlarının çok yükselmemesi için tavan fiyat uygulanıyordu.

Bilet fiyatları için yeni çalışma

İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulanmasının kaldırılması gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak yetkililer ve havacılık sektörü arasında iletişim kuruldu. Bilet fiyatlarının belirlenmesi için planlar yapılıyor.

Yeni dönemde fiyatların nasıl belirleneceği konusunda da çalışmalar devam ediyor. Öncelikle bilet fiyatlarının temelinde jet yakıtı bedelleri yer alacak. Ayrıca bilet fiyatlarının düzenlenmesi için değişik parametreler de belirlenecek.

Bilet fiyatlarının çok yükselmemesi, uçak yolculuğunun ulaşılabilir kalması için yeniden hesaplanacak. Öte yandan yeni süreçte bilet fiyatlarının belirlenmesi için dışarıdan bir müdahale gerekmeyecek, bilet fiyatları belirlenebilir olacak.

Tavan fiyat mevzuatta yok

Konuyla ilgili kaynaklara göre sivil havacılıkla ilgili mevzuatta tavan fiyatı kapsayacak bir madde olmadığını belirtiyor. Geçmişte de Ulaştırma Bakanlığı ile havacılık sektörünün bu konuda görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Kaynaklara göre bilet fiyatlarının piyasa koşullarında belirlenmesi gerekiyor. Bu amaçla da çalışmalar başlatılmış durumda. Çalışmaların turizm sezonu açılmadan önce tamamlanabileceği de ifade edildi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından da son kararı siyasi yetkililer verecek.