İçişleri Bakanı’ndan Elazığ Depremi Hakkında Açıklama

Akşam saatlerinde Elazığ’da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybının 6 olduğunu bildirdi. Yaralı sayısı ise 225 olarak paylaşıldı.

Süleyman Soylu’nun İstanbul’da AFAD tarafından düzenlenen deprem hazırlık toplantısına başkanlık ettiği sırada Elazığ Sivrice’de deprem meydana geldi. Bölgeyle irtibat kurulup ilk bilgiler alındıktan sonra hemen bir basın toplantısı düzenleyen Soylu, Elazığ Sivrice'nin merkezinde yıkık binalar ve iki yaralı vatandaşın olduğunu bildirdi.

Soylu; aynı zamanda Elazığ'ın merkezinde 10 binada hasar, Malatya Pötürge’de yıkık ve ağır hasarlı binalar olduğunu ve sağlıklı bir bilgi edinmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Son yapılan güncellemeyle can kaybının 6, yaralı sayısının ise 225 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Soylu, ayrıca cep telefonu kullanılmaması ve iletişimin internet üzerinden sağlanması yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu. Depremden etkilenen tüm bölgelerle temas hâlinde olunduğunun bilgisini veren Soylu, en fazla etkilenen bölgelerin Sivrice, Maden, Pötürge ve Doğanyol olduğunu sözlerine ekledi.

AFAD ekipleri çalışmalara başladı:

AFAD, Elazığ’da yaşanan deprem sonrası tüm personelin teyakkuza geçirildiği bilgisini verdi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da depremin ardından ekiplerin saha taramasına hemen başladığını bildirerek "Şu an için ekiplerimizle, bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice depremini hisseden, bölgeye yakın vatandaşlarımız evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını almaya çalışmasınlar, AFAD ve valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a doğru yola çıktı.