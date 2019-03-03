Suyun Arıtılması İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirildi

Bir grup Çinli araştırmacı, çevresel olarak anlamlı olduğunu düşündükleri bir şekilde içme suyundaki bakterileri arındırmak için yeni bir yöntem keşfetti.

Araştırmacıların sudaki bakterileri arındırmak için kullandığı sistem aslında oldukça basit. Grafitik karbon nitrür olarak adlandırılan bir bileşiğin iki boyutlu levha yapısı üzerine UV ışıkları yansıtılınca 10 litrelik su, bir saatte temizlenmiş oluyor. Ya da biraz daha günlük hayattan anlatacak olursak bazı ışık fotonları bakterilerin suda ayrışmasına yardımcı oluyor.

İklim değişikliğinin ve su kaynaklarının pislenmesinin oluşturduğu ortam her geçen gün bizleri daha kötü bir geleceğe yönlendirdiği şu günlerde, içme suyunun temizlenmesi ve bunun çevreye zarar vermeden yapılabilmesi oldukça önemli.

Geliştirilen yöntem, 50 milimetrelik bir su örneğinde E.coli bakterisinin %99,999’luk bir kısmının yalnızca 30 dakika içerisinde öldürülmesine olanak sağlamış. Bu da şu an kullanılan yöntemlere göre 5 kat daha hızlı demek.

İşin sevindirici tarafı ise bunun gibi bir sistemi daha büyük ölçeklerde üretmenin ne zor ne de maliyetli olması. Grafitik karbon nitrür, düşük bir maliyetle rahatça üretilebiliyorken sistemi kurmak da benzer şekilde oldukça basit.