Ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun iki cihazına ait bazı özellikler GeekBench’te ortaya çıktı. Cihazlardan bir tanesinin Reno varyantı olacağı düşünülüyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun 5G bağlantı desteğine sahip olan gizemli bir telefonunun TENAA’da listelendiğinden bahsetmiştik. Bu cihazla birlikte bir OPPO akıllı telefonu daha GeekBench’te listelendi.

GeekBench listelemelerinde ortaya çıkan bilgiler, her iki cihazın da işlemcileri ve bellek boyutları gibi bazı özelliklerini bizlere sunuyor. Peki, bu telefonlar hangileri ve özellikleri neler gelin hep birlikte bakalım.

OPPO PCLM50 (Reno 3 Pro)

Daha önce yaptığımız haberde TENAA’da ortaya çıktığını söylediğimiz cihaz, GeekBench’te de ortaya çıktı. Akıllı telefonda, 8 çekirdekli Snapdragon 765G işlemci bulunduğu göze çarpıyor. 8 GB RAM’e sahip olan cihazın Android 10 işletim sistemiyle birlikte kullanıcılarına sunulacak. Bir Reno 3 sürümü olacağı düşünülen cihazın tek çekirdek puanı 2.898 iken çoklu çekirdek puanı 7.894 olarak görülüyor.

CPH2035

GeekBench’te ortaya çıkan CPH2035 model numaralı cihazın 2,0 GHz baz frekansına ve 8 çekirdeğe sahip olacağı görülüyor ki bu özellikler, işlemcinin Helio P90 olacağını işaret ediyor. Eğer ki bu gerçekleşirse CPH2035’in, şirketin ilk P90 işlemcili akıllı telefonu olacağı anlamına gelir.

Cihazın göze çarpan diğer özellikleri arasında Android 10 işletim sistemine ve 8 GB RAM’e sahip olacağı görülüyor. Çinli teknoloji şirketi OPPO’nun çıkaracağı bu CPH2035 modeli, daha önce Hindistan ve Tayland gibi ülkelerde de sertifikalar almıştı. Dolayısıyla cihazın çıkış tarihinin çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz.