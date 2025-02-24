Bir teknoloji firması, rehber öğretmeni bulunmayan okullar için yapay zekâ geliştirdi. "Sonny" isimli yapay zekâ, öğrencilerin ruh sağlıklarına odaklanıyor ve an itibarıyla 4.500'den fazla okulda kullanılıyor.

Sonar Mental Health isimli bir teknoloji girişimi, "Sonny" ismini verdiği yeni yapay zekâsını duyurdu. Okullara odaklanan bu yapay zekâ, "rehber öğretmeni" az olan okullarda öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sonny, öğrencilerin ruh sağlıklarına odaklanan bir sohbet botu olarak karşımıza çıktı. Öğrenciler, bu sohbet botu ile mesajlaşıyorlar ve sorunlarını anlatıyorlar. Yapay zekâ da öğrencinin sorununa göre tavsiyeler veriyor. Tabii verilen tavsiyeye uyup uymamak tamamen öğrencinin kendi bileceği bir şey.

Bazı okullarda test edilmeye başladı

Sonar Mental Health, konuyla ilgili açıklamasında ABD'deki bazı okullarla Ocak 2024'te anlaştıklarını ve artık 4.500'den fazla okulda öğrencilere hizmet vermeye başladıklarını açıkladı. Şirket CEO'su Drew Bavir, Sonny'nin bir terapist olmadığını açıkça belirttiklerini ve hem okul yönetimlerinin hem de velilerin bundan emin olduklarını söylüyor.

Peki henüz erken aşamada olarak görülen yapay zekâ, öğrencileri doğru bir şekilde yönlendirebilir mi? Hata yaparsa ne olacak? İşte bu riskin farkında olan Sonar Mental Health, Sonny ile yapılan görüşmeleri alanında uzmanlaşmış 6 kişilik bir ekiple takip ediyor. Tabii sohbet botu ile yapılan mesajlaşmalar başka kimseyle paylaşılmıyor ancak uzmanlar, olası bir durumda devreye girmek için hazırlar.