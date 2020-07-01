İkinci el elektronik ürünlere artan taleple birlikte harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ikinci el ürün alım-satımlarında mağduriyet yaşanmaması adına yeni bir yönetmelik üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi. Söz konusu yönetmelik ikinci el elektronik ürünlere garanti belgesi de getiriyor.

Özellikle akıllı telefon ve bilgisayarlardaki önü tutulamayan fiyat artışı, ikinci el ürünlere olan talebin daha da artmasına neden oldu. Bununla birlikte vatandaşlar, uygun fiyatlı oldukları için ikinci el ürünlere ilgi gösterirken bazı mağduriyetler yaşandığı da hepimizin malumu. Sabah Gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, konuyla ilgili olarak harekete geçti ve yeni bir yönetmelik üzerinde çalışmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceği aktarılan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik, genel olarak ikinci el satışı yapılan elektronik ürünlere bir yasal statü kazandırıyor. Hala çalışmakta olan ikinci el elektronik ürünlerin ekonomiye geri kazandırılmasını amaçlayan yönetmelik, olası mağduriyetlerin ise önüne geçmeyi hedefliyor.

Yenilenmiş ürün yönetmeliği, ikinci el ürün alımlarında mağduriyetleri giderebilir

Sizlerin de bildiği gibi özellikler ikinci el akıllı telefon pazarı bir hayli hareketli. Bununla birlikte ikinci el telefon alım-satımı ile ilgili ne alıcıyı ne de satıcıyı güvence altına alan herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Yeni yönetmelik, ikinci el ürünlere olan güvenin artmasını ön görürken, özellikle alıcıları güvence altına alıyor.

Yeni yönetmelikle birlikte ikinci el elektronik ürünler artık ‘yenilenmiş ürün’ sıfatını taşıyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak izin ile bu ürünler için yenileme merkezleri kurulacak. Ürünler, bu merkezler aracılığı ile gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek. Ayrıca ürünler bu merkezlerde paketlenecekleri ve sertifikalandırılacakları için yasal bir statü de kazanacak.

Yenilenmiş ürün yönetmeliği ile ikinci el ürünlerin de garanti belgesi olacak

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’in ikinci el elektronik ürünleri ilgilendiren belki de en önemli kısmı garanti. Yönetmelikle birlikte yenilenmiş yani ikinci el ürünler birer garanti belgesine sahip olacak ve yenileme merkezleri ya da yetkili satıcılar bu cihazların bakım, onarım, montaj gibi satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak. Ayrıca yenilenmiş ürünlerin bir Türkçe kullanım kılavuzu da olacak.