İletişim Başkanlığı, 'Hello Türkiye' Kampanyasını Başlattı

Geçtiğimiz ay 'Made in Turkey' ibaresinin kullanımı kaldırılmış, tüm ihraç ürünlerinde ve uluslararası yazışmalarda 'Türkiye' ibaresinin kullanılacağı açıklanmıştı. Şimdi de İletişim Başkanlığı, Türkiye markasını güçlendirmek için 'Hello Türkiye' kampanyasını başlattığını duyurdu.

Geçtiğimiz aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir genelge ile ihraç ürünlerinde ‘Made in Turkey’ ibaresinin, uluslararası tüm yazışmalarda da ‘Turkey’, ‘Turquie’ vb. yabancı ifadelerin artık kullanılamayacağını sizlere aktarmıştık. Ayrıca genelgede belirtilen alanlarda artık yalnızca ‘Türkiye’ ibaresinin kullanılacağı ifade edilmiş, bu kararın da Türkiye markasını güçlendirmek amacıyla alındığı belirtilmişti.

Şimdi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye markasını güçlendirme ve tüm dünyaya yayma çalışmaları ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Bu amaçlar kapsamında sosyal medya üzerinden ‘#helloTürkiye’ etiketi altında bir tanıtım videosu paylaşıldı.

“Türkiye için #helloTürkiye”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter üzerinden paylaşılan gönderide, “Türkiye, her alanda olduğu gibi dilde ve iletişimde de kendi benliğini ve kimliğini güçlendiriyor. ‘Turkey’ değil ‘Türkiye. Türkiye için #helloTürkiye” ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan videoda ise ülkenin farklı bölgelerinde bulunan yabancı turistlerin ‘Hello Türkiye’ mesajı verdikleri gözlemlendi.

Gelen haberlere göre bu tanıtım videosu, dijital mecralarda tanınmış olan influencerlar tarafından #helloTürkiye etiketi altında paylaşılıyor. Bu da dünya genelinde etkileşim oluşturarak Türkiye markasının güçlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kampanyayla birlikte artık ‘Turkey’ vb. ibarelerinin yerine yalnızca ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımını yaygınlaştırmak da amaçlanıyor.

Başkan Altun da konu hakkındaki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye markasını güçlendirmek için Türkiye Marka Ofisi oluşturacaklarını kaydeden Altun, ülkenin küresel imajının ve marka değerinin yükselmesi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Ofisin kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle birlikte çalışacağını söyleyen Altun ayrıca, toplumun her kesiminin konuya destek vermesi gerektiğinin ve gittikleri her yerde ‘Türkiye’ ibaresini kullanması gerektiğinin altını çizerek toplu hareket etmenin Türkiye markasını güçlendireceğini vurguladı.

#helloTürkiye kampanyası için yayınlanan video: