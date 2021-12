Resmi Gazete'de ihracat ürünleri ve uluslararası faaliyetler ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan genelge, uluslararası faaliyetlerde 'Made in Turkey' ibaresinin kullanımının kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yeni bir genelge; ihraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımıyla ile ilgili yeni kararları kamuoyu ile paylaştı.

Genelgeye göre artık ihraç ürünlerinde ‘Made in Turkey’ ibaresi kullanılamayacak. Bunun yerine artık sadece ‘Made in Türkiye’nin kullanılacağı ifade edildi. Ayrıca, uluslararası tüm faaliyetlerde ve yazışmalarda da ‘Turkey, ‘Turquie’, ‘Turkei’ vb. ibarelerin kullanılamayacağı, yalnızca ‘Türkiye’ ibaresinin kullanılabileceği kaydedildi.

Uluslararası ticarette 'Made in Türkiye' ibaresi kullanılacak

‘Türkiye markasını’ güçlendirme amacıyla bu kararın alındığı belirtilen genelgede şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir.''

“Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."