Türkiye’nin İlk Cep Uydusu SpaceX Tarafından Fırlatıldı

Türkiye’nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A, bugün SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Türkiye Uzay Ajansı, fırlatma öncesinden Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Fırlatma anının görüntüleriyse SpaceX’in resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlandı…

Geçtiğimiz hafta gelen haberlerle, Türkiye’nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılması için artık geri sayım başlamıştı. ‘Grizu-263A’ olarak adlandırılan cep uydusu, yaklaşık 5 yıl önce başlayan çalışmaların ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrencilerin oluşturduğu Grizu Uzay Takımı tarafından üretilmişti.

Bugün Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan cep uydusunun ne gibi işlevleri olduğuna dair Türkiye Uzay Ajansı tarafından da öğlen saatlerinde Twitter üzerinden bilgilendirme yapıldı. SpaceX resmi Twitter hesabından da bugün gerçekleşen fırlatmanın videosu yayınlandı. Türkiye’nin ilk cep uydusu, resmen uzaya gönderildi.

Fırlatma anının görüntüleri:

Yalnızca 250 gramlık bir ağırlığa sahip olan cep uydusunun ismi de büyük anlam taşıyor. 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak’ta yer alan bir maden ocağında gerçekleşen grizu patlamasında hayatını kaybeden madencileri temsil eden cep uydusu, artık uzaya taşınmış oldu. Fırlatma için İskoçya merkezli Alba Orbital firması aracılığıyla SpaceX ile bir anlaşma sağlayan ekip, bu ufak boyutlu uyduyla uzay ve Dünya arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 aylık bir süre boyunca görev yapacak olan Grizu-263A’nın, gelecekte Grizu Uzay Takımı’nın gerçekleştirilmesi planlanan uzay projelerine öncülük etmesi umut ediliyor. Türkiye’nin ilk cep uydusuyla ilgili daha kapsamlı bilgiler elde etmek için geçtiğimiz yıl yayınladığımız haberimize göz atabilirsiniz.