Nokia'nın Android 10 ile Gelecek İlk Telefonu Ortaya Çıktı

HMD Global tarafından alınan bir sertifika, Nokia'nın yeni telefonunu ortaya koyuyor. Rapora göre yaklaşmakta olan telefon, Android 10 işletim sistemiyle çalışacak ve Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden güç bulacak. Telefonun Nokia 8.2 5G'nin 4G varyantı olduğu konuşuluyor.

HMD Global, sertifikasını aldığı yeni bir Nokia telefon ile gündeme geldi. Çünkü söz konusu sertifika, yaklaşmakta olan telefonun Android 10'dan güç bulacağını ve Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden güç alacağını ortaya koyuyor.

Telefonla ilgili en ufak bir ipucuna sahip değiliz ancak söz konusu modelin, Nokia 8.2 5G isimli modelin 4G varyantının olabileceğine inanılıyor. Tüm üreticiler 4G'li modellerinin 5G varyantını piyasaya sürerken Nokia'nın 5G'li bir modelin 4G sürümü üzerinde çalışması ilginç bir karar.

HMD Global'in yeni Nokia telefon için aldığı sertifika

Nokia'nın gündeme düşen telefonu, "TA-1234" olarak isimlendiriliyor. Nokia, geçtiğimiz dönemlerde pek çok modelini Android 10'a güncelledi ancak ilk kez bir model, doğrudan Android 10'la piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Ancak telefonla ne zaman tanışacağımız büyük bir muamma.

Nokia 8.2 5G konusunda da büyük bilinmezler var. Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında duyurulması beklenen Nokia 8.2 5G'nin teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi henüz söz konusu değil.