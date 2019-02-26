Deprem kahini olduğunu söyleyen ve bir önceki büyük deprem tahmini isabetli çıkan Frank Hoogerbeets, 9 şiddetinde bir deprem tahmininde bulundu. Tahminci, depremin bugün gerçekleşmesini bekliyor.

Depremler, önceden tahmin edilmesi oldukça güç ve henüz bir yolunu bulamadığımız konuların başında geliyor. Bu nedenle de deprem tahmincileri sık sık gündem oluyor.

Kendini “Yeni nesil deprem tahmincisi” olarak tanıtan Hoogerbeets, 21 Şubat’ta bir mega deprem tahmininde bulunmuştu. Mega depremler 8 şiddetinin üstündeki depremler olsa da Ekvador 7.7 ile sallanınca gözler Hoogerbeets’e döndü.

Tahmincinin yeni kehaneti de açıklandı. Hoogerbeets bugün 9 şiddetinde bir deprem olacağını iddia etti. Bu tahminin altında ise 1960 ve 1964 yıllarında yaşanan Şili ve Alaska depremleri var. Şili 9.5, Alaska 9.2 ile sallanmıştı. Hoogerbeets, o şartlar ile bugünkü şartların birebir benzerlik gösterdiğini söylüyor.

Tahminci, gök cisimlerinin kütle çekimlerinin tektonik plakalar üzerinde etkili olduğuna inanıyor. O’na göre Ay ile aynı düzleme gelecek olan Mars, Merkür, Güneş ve Jüpiter hizalanacak. Bilim insanları ise depremleri önceden tahmin etmenin şu anda mümkün olmadığını söylüyorlar.