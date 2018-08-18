İlk İnsanlar, Sanılandan Daha Önce Yaşamış Olabilir

Bilim insanları, yeni keşifler ile Homo Sapiens'lerin 300.000 yıldır var olduklarını düşünüyorlar.

Son birkaç yıl öncesine kadar birçok antropolog ve arkeolog, türümüzün ilk üyelerinin (Homo Sapiens) Doğu Afrika'da yaklaşık 200.000 yıl önce evrimleştiğine dair bir fikre sahiplerdi. Ancak yeni edinilen bulgular sayesinde ilk Homo Sapiens'in, düşünülenin 100.000 yıl kadar öncesinde ve farklı yerlerde oluştuğu tahmin ediliyor.

Antropolog Jean-Jacques Hublin, bu konudaki yeni fikirlerini ortaya koyan makalesini 2017 yılında Nature dergisine yazdı. Makalesinde de belirttiği gibi, Doğu Afrika'dan çok uzak olan Fas'ta, türümüze ait 200.000 yıldan uzun süredir orda bulunan bazı fosilleri ortaya çıkardı.

Antropoloğun yaptığı bu keşifle daha farklı fikirler ortaya çıktı. Homo Sapiens'in Afrika'nın farklı yerlerinde ve birbirinin tamamen aynısı olmayacak şekilde aynı çağda evrimleşmiş olabileceklerini söyleyen bilim insanları, bu teorilerine "Afrika Multiregalizm" adını verdi.

Antropologlar aynı zamanda atalarımızın birlikte yaşadığı ve çoğu zaman eşleştiği başka hominidler de keşfetti. Hominid terimi; insanları, maymunları ve tüm soyu tükenmiş tüm insangilleri kasteder. Ve bu hominidlerden çok da farklı olmayacağımıza dair farklı kanıtlar da bulundu. Şimdiye kadar Homo Sapiens'e ait olduğunu sandığımız bazı erken sanatlar, Neandertaller tarafından 400.000 yıl önce yaratılmış olabilir.

Hala tartışmalı olan bu teoriler , zamanla tüm geçmişimizin perdesini aralayabilecek önemli keşiflere kapı açacak gibi duruyor.