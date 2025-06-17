"Collectible Phones" isimli bir girişim, tarihe geçen telefonları sanat eserine dönüştürmeyi amaçlıyor. Platformda satışa sunulan ilk ürün ise birinci nesil iPhone. Peki küresel çapta ücretsiz kargo yapılan bu ürünün fiyatı ne kadar?

Teknoloji dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Sonny Dickson, dikkat çeken bir girişim başlattı. "Collectible Phones" olarak isimlendirilen girişim, tarihe geçmiş olan telefonların birer sanat eseri hâline getirilmesini kapsıyor. Platformda satışa sunulan ilk ürün ise iPhone 2G. Yani piyasaya sürülen birinci nesil iPhone'lardan bahsediyoruz.

Sonny Dickson'ın kurduğu platform, geri dönüşüm tesislerinde bulduğu iPhone'ları satın alıyor. Sadece en iyi durumda olan arızalı cihazları alan ekip, sonra da bu parçaları bir tuval üzerine yerleştiriyor. Parçalarla ilgili bilgiler de paylaşan Collectible Phones, tüm bu çalışmaların sonucunda benzersiz bir tablo oluşturmuş oluyor.

İşte ilk iPhone için oluşturulan tablo

30 cm x 42,3 cm ölçülerinde olan tablo, küresel çapta ücretsiz kargo yapılabiliyor. Ancak şunu hemen söyleyelim; Türkiye'deki düzenlemelerden kaynaklı olarak bu sanat eserini satın almanız hâlinde gümrük sorunu yaşayabilirsiniz. Resmî düzenlemeye göre yurt dışı alışverişlerinde kargo dahil 30 euro ve üzeri alışveriş yapılamıyor. Collectible Phones, tasarladığı tablo için 150 dolar istiyor.

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Collectible Phones'un internet sitesine ulaşabilir ve bir sipariş oluşturabilirsiniz. Bu arada; bunun sadece başlangıç aşaması olduğunu da söyleyelim. Sonny Dickson, model kapsamını genişletmek için çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.