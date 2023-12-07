IMDb, 2023'ün en iyi filmlerini açıkladı. Oppenheimer ile Barbie arasındaki rekabetin kazananı da belli olmuş oldu.

Sinema dünyasının yakından takip ettiği çevrim içi platform IMDb, 2023'ün en iyi filmlerini açıkladı. Böylelikle yılın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Oppenheimer ile Barbie arasındaki rekabette kimin kazandığı da gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki IMDb'ye göre 2023'ün en iyi filmleri hangileri? Dilerseniz hemen listeye geçelim.

IMDb'ye göre 2023'ün en iyi filmleri:

Film IMDb Puanı Oppenheimer 8.4 Barbie 7 Guardians of the Galaxy Vol. 3 7.9 The Little Mermaid 7.2 John Wick: Chapter 4 7.7 The Super Mario Bros. Movie 7.1 Five Nights at Freddy's 5.5 Spider-Man: Across the Spider-Verse 8.7 Killers of the Flower Moon 8 The Flash 6.7

Oppenheimer

IMDb Puanı: 8.4

Yılın en çok konuşulan filmlerinin başında gelen Oppenheimer, IMDb tarafından yılın en iyi filmi olarak seçildi. Vizyondan kaldırılan filmi, AppleTV platformu üzerinden oldukça uygun bir fiyata izleyebilirsiniz.

Barbie

IMDb Puanı: 7

Oppenheimer'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Barbie, bir süre önce vizyondan kalktı. Film, yayımlandığı dönem büyük ses getirmiş, insanların Barbie temalı kıyafetlerle sinema salonlarını doldurmalarına yol açmıştı.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

IMDb Puanı: 7.9

Marvel'ın "Galaksinin Koruyucuları" serisinin en yeni filmi olan Guardians of the Galaxy Vol. 3, yaklaşık 1 milyar dolarlık hasılat ile gişede büyük başarı gösterdi. Filmi AppleTV ve Disney+ üzerinden izleyebilirsiniz.

The Little Mermaid

IMDb Puanı: 7.2

"Küçük Deniz Kızı" olarak da hafızalara kazınan The Little Mermaid, aslına bakacak olursak yeni bir yapım değil. İlk kez 1989 yılında yayımlanan animasyon, yıllar boyunca onlarca kez karşımıza çıktı.

John Wick: Chapter 4

IMDb Puanı: 7.7

Lionsgate'in ilk kez 2014 yılında yayımladığı John Wick, her filmi ile sinemaseverlerin favorisi olmayı başardı. Bunu son filmde de görmüştük. Keanu Reeves'in başrol olduğu film, Amazon'un Prime Video hizmeti üzerinden izlenebiliyor.