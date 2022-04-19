IMF, Türkiye İçin Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Raporda Türkiye için pek de iç açıcı olmayan verilere yer verildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bugün Nisan 2022 dönemine ilişkin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Rapor, Türkiye için 2022 yılına dair büyüme ve enflasyon tahminlerine de yer verdi. IMF’nin sunduğu tahminler, Türkiye’yi pek de olumlu bir geleceğin beklemediğini ortaya koydu.

Yayımlanan rapora göre Türkiye için 2022 yılı büyüme tahmini, %3,3’ten %2,7’ye düşürüldü. 2023 yılı için büyüme tahmini %3 olurken, en can alıcı nokta tüketici enflasyonundaydı. IMF’nin 2022 yılı tüketici enflasyonu tahmini %60,5, 2023 yılı tahminiyse %37,2 olarak gerçekleşti.

Rusya - Ukrayna savaşının etkileri çok geniş alana yayılacak

IMF, Rusya – Ukrayna savaşının derinden etkilediği küresel tahminleriyle de parlak bir geleceğe işaret etmedi. 2022 yılı küresel büyüme tahmini %4,4’ten %3,6’ya düşürülürken, IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, savaşın son yıllarda küresel ekonomiyi vuran arz şokları serisine yenilerini eklediğini, savaşın etkilerinin emtia piyasaları, ticaret ve finansal bağlantılar yoluyla çok geniş bir alana yayılacağını açıkladı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı beklentiler:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları, yıl sonu enflasyon beklentisinin %46,44’e çıktığını göstermişti. 2022 yılı büyüme beklentisiyse %3,2 olarak açıklanmıştı.