Zelda: Breath of the Wild’ın tasarımcısı Kentaro Tominaga'nın yeni oyunu Infinity Nikki'nin çıkış tarihi açıklandı. Infinity Nikki, 5 Aralık’ta Android, iPhone, PC ve PS5’te çıkacak.

Zelda: Breath of the Wild’ın tasarımcısı Kentaro Tominaga'nın çalıştığı yeni oyun Infinity Nikki için beklenen çıkış tarihi duyuruldu. 5 Aralık’ta Android, iPhone, PC ve PlayStation 5 platformlarında oyuncularla buluşacak.

Singapurlu geliştirici Infold Games, Infinity Nikki’nin 5 Aralık’ta çıkacağını açıkladı. Oyun, oyunculara sevimli evcil hayvanlarla arkadaşlık kurma, keşif yapma ve kıyafet seçme gibi imkanlar sunan bir dünyada geçiyor.

Dünya çapında bir pazarlama hamlesiyle geliyor

Tominaga’nın bu projedeki rolü, oyunun daha fazla ilgi görmesini sağlıyor. Nintendo'nun eski çalışanı, Zelda: Breath of the Wild gibi büyük projelere imza atmış bir isim olarak, Infinity Nikki’deki deneyimini oyunseverlerle buluşturuyor.

Infinity Nikki, Nikki serisinin şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı projesi olarak dikkat çekiyor. Oyun, şimdiden 30 milyon kayıt almış durumda ve dünya çapında büyük bir pazarlama kampanyası başlatılmış. Bu gelişmeler, oyunun ciddi bir takipçi kitlesine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca Jessie J’nin oyunun tanıtımında yer alan şarkısı da büyük ilgi gördü.

Oyun, daha önce mobil platformlarda büyük başarı yakalamış Shining Nikki’nin devamı niteliğinde. Shining Nikki, 100 milyon indirme ile büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak, oyun Güney Kore’de geleneksel kostümlerle ilgili yaşanan bir kültürel tartışma yüzünden geri çekilmişti. Geliştirici ekip bu konuda eleştirilmişti. 5 Aralık’ta oyuncularla buluşacak olan Infinity Nikki, ünlü tasarımcısının da katkısıyla dikkat çeken bir oyun olacağa benziyor.