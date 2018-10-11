Başlıkta okuduklarınız ABD İngilizcesi bağlamında baştan sona doğru kullanılmış ve gramer açısından hiçbir sorunu olmayan bir cümle yapısı. Peki, bu nasıl oluyor?

Bu enteresan cümle ilk olarak 1972 yılında Buffalo Üniversitesi'nde doçent olan William J. Rapaport tarafından kullanmıştır ve o yıldan beri tartışılmış bir yapıya sahiptir. Eşsesli kelimelerin zengin ve biraz da karmaşık bir dil yapısı oluşturabildiğine örnek göstermek için de sık sık kullanılmaktadır.

Peki bu cümle ne anlama geliyor?

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo

"Diğer buffalo bizonlarının korkuttuğu buffalo bizonları, yine aynı buffalo bizonlarını korkutmaktadır."

Daha iyi anlayabilmek için cümleyi öğelerine ayıralım.

PN = Özel isim

N = İsim

V = Fiil

NP = Tamlama

RC = İlgileme cümlesi

VP = Deyim

S = Cümle

Cümlenin yapısına da kısaca bir değinelim:

Sıfat: New York'ta yer alan Buffalo şehri.

İsim: Hayvan ismi olan, hepimizin bildiği 'buffalo.'

Fiil: Korkutmak ve göz dağı vermek.

Özetle bu cümleyi ABD İngilizcesi'nin konuşulduğu herhangi bir yerde kullandığınızda yanlış bir cümle kurmuş olmayacaksınız. Bizim 'müdür, müdür müdür?' olarak bıraktığımız olayı İngilizcede 'birazcık' abartmamız mümkün demek ki. :)