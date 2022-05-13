İngilizcede hindiye ülkemizin İngilizce karşılığı olan "turkey" dendiğini duymuşsunuzdur. Peki bunun sebebi ne? Tarihi Osmanlı dönemine dayanan bu olaya açıklık getirdik.

Tavuksular takımının büyük üyeleri olan hindileri herkes biliyor. Bu kuşlara biz Türkler hindi diyoruz. Hindistan'dan geldiği düşünüldüğü için kullanılan bu isim, başka ülkelerde bambaşka isimlerle kullanılıyor. Ülkeler arasında aslında çoğunda yanlış bilgilerden dolayı pek çok isim o bölgeye ait olmamasına rağmen sanki o bölgeden gelmiş gibi isimlerle anılabiliyor. İşte hindi de onlardan biri. Hindiler ne Hindistan'dan geldi ne de Türkiye'den. Hindiler aslında Kuzey Amerika hayvanları. Hatta Kolomb'un Amerika kıtasını keşfinden önce kimsenin bilmediği bir türdü.

Bizim bu canlılara hindi dememiz gibi İngilizcede de hindiye "turkey" deniliyor. Yani ülkemizin ingilizcesi olan "Turkey" ile aynı. Peki bunun neden olduğunu hiç düşündünüz mü? İngilizler neden hindiye "turkey" diyorlar? Bizim hindilerle ne gibi bir ilgimiz olabilir? Bugün sizlere, neden İngilizcede hindiye turkey denildiğini açıklayacağız.

Hindiye neden Türkiye'nin İngilizce karşılığı olan "turkey" deniliyor?

Hindinin Kuzey Amerika'ya özgü bir canlı olduğunu söyledik. Peki tam anlamıyla Amerika'da yetişen bu canlıya neden Türkiye'nin ismi verildi. Bunun tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar gidiyor. Kristof Kolomb'un Amerika'ya gitmesinden önce Avrupa'da tercih edilen bir yabani tavuk türü zaten vardı. Bati Afrika'dan getirilen beçtavukları, Türk tüccarlar tarafından Avrupa'ya götürülüp satılıyordu. Londra bölgesinde tercih edilen bu tavuklar, İstanbul'daki tüccarlar tarafından gönderildiği için Turkey coq lakabını almıştı.

İngiliz halkı, Amerika'dan gelen yeni tavuk türünü gördüklerinde onlara da turkey coq demeye devam etti. Evet Amerika'dan gelen hindiler beçtavuklarından daha büyüktüler, ancak hem görüntü hem de lezzet olarak birbirlerine yakındılar. İngilizler de bu sebeple vahşi orman kuşlarının geneline "turkey" demeye devam etti.

Hindilerin kaderi Kristof Kolomb'a dayanıyor.

Kristof Kolomb Amerika'yı keşefetmişti, ancak buranın yeni bir kıta değil Hindistan olduğunu düşünmüştü. Bu da günümüzde pek çok ülkede orijinalinde bir Amerikan kuşu olan hindiye Hindistan'la bağdaştırılacak isimler vermesine neden oldu. Bu dönemde İspanyollar tarafından Amerika'dan getirilen hindiler de yine önce İstanbul'a geliyor, buradan Avrupa'ya ihraç ediliyordu. İngilizleri hindiyle tanıştıranlar genel olarak Türk tüccarlar olduğu için hindiye İngilizcede ilk başta "turkey coq" denildi. Sonrasında ise coq kelimesi de atılarak yalnızca "turkey" ismini almış oldu.

Hindi neden her ülkede farklı bir ülkenin hayvanıymış gibi görülüyor?

Bizler İngilizlerin aksine hindinin bize ait olmadığını biliyoruz. Bu sebeple de bu kümes hayvanlarına hindi diyoruz. Fransızlar da bu kuşa "poulet d'Inde" diyorlar. Bunun anlamı "Hindistan'dan gelen tavuk" demek. Amerikan tavuğu olarak sayabileceğimiz Hindistan'la özdeşleşmesinin sebebi de Kristof Kolomb'un yeni bir kıta keşfetse de burayı Hindistan sanmasından kaynaklanıyor. Tıpkı bizim gibi hindinin kendilerine ait olmadığını bilen Hintliler ise bu kümes hayvanına tarki diyor. Bazı Hint lehçeleri ise hindiye "piru" veya "peru" olarak hitap ediyorlar. Malezya'da "Hollanda tavuğu", Kamboçya'da ise "Fransız tavuğu" olarak bilinen hindinin isim kökeni bu şekilde ilerliyor.

Bugün sizlere hindiye İngilizcede neden "turkey" denildiğini açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

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